Financovanie obrany by mohlo byť v ústave, navrhujú analytici

Inštitút pre stredoeurópsku politiku navrhuje nový model financovania obrany aj prehodnotenie stratégie.

13. okt 2014 o 13:09 TASR

BRATISLAVA. Menej letísk a rekreačných zariadení rezortu obrany, financovanie zakotvené v ústave aj aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie by mohli pomôcť slovenskej obrane.

Navrhujú to analytici z Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI) v dokumente 75 riešení pre slovenskú obranu, ktorý v pondelok predstavili na tlačovej konferencii.

Podľa Jaroslava Naďa má publikácia spustiť odbornú diskusiu.

Viac peňazí pre obranu

Podľa analytikov by sa mali politické strany zhodnúť najmä na financovaní obrany a jej základných obranných úlohách.

Financovanie by mohlo byť zakotvené v ústave, podobne ako v Poľsku. To dáva na obranu približne dve percentá HDP.

"Tak, ako vidíme pri ústavnom zákone o dlhovej brzde, je to naozaj inštitút, ktorý veľmi napomáha, aby sa realizovali kroky tak, aby boli v súlade s nejakou dlhodobou koncepciou udržateľnosti. V tomto prípade, tiež, keby sme hovorili o ústavnom zákone o financovaní obrany, tak by nebolo veľmi jednoduché ho zmeniť," priblížil Naď.

Podľa jeho slov nepostrehol, že by nejaká strana bola proti navyšovaniu rozpočtu na obranu.

Národná záležitosť

Podľa analytikov je čas aj na prípravu nových bezpečnostných a obranných stratégií. Posledné takéto dokumenty sú ešte z roku 2005.

"Napríklad jedným z bodov súčasnej bezpečnostnej stratégie je aj to, že členstvo Ukrajiny v NATO je pre nás prioritou a tu vzniká otázka, či táto priorita stále platí," uviedol Marian Majer.

Ako dodal, do prípravy takýchto dokumentov by mala byť vtiahnutá aj verejnosť či ďalší odborníci. "Je dôležité, aby sa obrana štátu opätovne stala národnou záležitosťou. Aby to nebola rezortná záležitosť tak, ako posledné roky, možno až desaťročie," dodal Majer.

Analytici ďalej navrhujú aj zmeny pri výcviku vojakov, budovaní aktívnych záloh, väčšiu kontrolu Vojenského spravodajstva, či koncepciu pri modernizácii armády. Dokument plánujú zaslať na ministerstvá, úrad vlády, ale aj prezidentovi.