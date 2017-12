Fejer sa za štyri vraždy dohodol na 20-ročnom treste

Sýkorovec sa priznal k účasti na štyroch vraždách vrátane vraždy Romana Deáka. Trest je právoplatný.

14. okt 2014 o 10:57 TASR

PEZINOK. Sýkorovec Jurij Fejer (41) sa dohodol s prokurátorom na 20-ročnom treste za účasť na štyroch vraždách a členstvo v zločineckej skupine.

Dohodu o vine a treste schválil v utorok Špecializovaný trestný súd v Pezinku, rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Fejer je odsúdený za účasť na vraždách Romana Deáka, Eduarda Diniča a vraždu jeho brata Róberta. Pri poslednej zavraždili aj jeho ochrankára.

"Nie dobrovoľne som vstúpil do skupiny. Nemal som možnosť rozhodovať, či sa chcem na tých skutkoch zúčastniť, dostal som príkaz a musel som ísť. Mohol som odmietnuť, ale vedel som, čo by ma čakalo, zabili by ma, zakopali. Je mi to ľúto," povedal na súde Fejer.

K účasti na všetkých vraždách sa priznal, rovnako k tomu, že v zločineckej skupine pôsobil od roku 1999.

Okrem trestu väzenia v najprísnejšom väzení mu súd uložili aj trest prepadnutia veci, konkrétne mobilných telefónov, dvoch pištolí a 27-tisíc eur.

"Priznal sa kompletne k celej trestnej činnosti, ktorú spáchal počas takmer 15 rokov v rámci zločineckej skupiny sýkorovci, vrátane hrdelných zločinov, ako boli tieto vraždy," povedal po rozsudku prokurátor s tým, že s verdiktom je spokojný.

Eduarda Diniča zavraždili 9. mája 1998 pri tenisových kurtoch na Zlatých pieskoch, keď tu vrahovia odpálili niekoľkokilogramovú nálož, ukrytú pod betónovými dlaždicami.

Päť mesiacov po jeho vražde rozstrieľali na bratislavskom sídlisku Dlhé diely aj jeho brata Róberta.

O život vtedy prišiel aj jeho ochrankár Marián Fojtík.

Podnikateľa Romana Deáka zavraždili v bratislavskej Dúbravke v októbri 1999, a to 19 ranami zo samopalu a pištolí, keď prichádzal k svojmu luxusnému mercedesu.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Komplic sýkorovcov Fejer sa priznal k vražde Deáka