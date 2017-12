Eugen Korda: SME s Pentou ako odvážne noviny? Až po Veľkom tresku

Viete, aký je rozdiel medzi Petrom Vajdom a Pentou? V rozhovore vysvetľuje dlhoročný novinár.



[content type="longread-pos" pos="full"]

Rozdiel medzi Petrom Vajdom a Pentou v rozhovore

vysvetľuje dlhoročný novinár Eugen Korda



[/content]



[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/3.jpg" author="" longread-pos="full"] EUGEN KORDA (na fotografii Gabriela Kuchtu) sa narodil v roku 1949, vyštudoval dokumentárnu tvorbu na FAMU v Prahe. Pracoval pre Československú televíziu a pre českú televíziu Nova, neskôr bol šéfredaktorom relácie Reportéri v STV, šéfom videospravodajstva v SME, dnes pracuje v časopise .týždeň. [/content]

[content type="fb" stype="fanpage" render-type="longread" url="https://www.facebook.com/pages/Karol-Sudor/227192927091"][/content]Ste vo veku, v ktorom už nemusíte pracovať. Baví vás to ešte?

Baví. Keby nie, kvôli peniazom by som to nerobil. Nemám až taký malý dôchodok, prežil by som. Čo by som však robil doma? Veď by ma tam trafil šľak. Neviem si predstaviť, ako sedím na terase a okopávam tie svoje jahody v kvetináčoch.

Často si pri čítaní novín ťukáte prstom na čelo?

Ani nie, skôr ma ich prestáva baviť čítať. Ak si totiž niekto ťuká na čelo, znamená to, že ho ten článok ešte zaujal, len s ním nesúhlasí. Ja však často začnem čítať a prestanem, lebo nie je dôvod pokračovať. Je to nuda, hoci stále sú aj dobré články.

Čo prevažuje?

Nuda, a nielen v slovenských médiách. V Česku som mal svojich výrazných miláčikov, z ktorých sa stala súčasť Babišovho Agrofertu, a je to vidieť, úroveň klesla. Čítať noviny ma už nebaví.

Robia ich predsa prevažne ľudia, ktorých za tie roky osobne poznáte. V čom je problém?

Má to viac dôvodov, jedným sú majitelia médií. Druhý je ekonomický, noviny sú dosť vyšťavené a myslia si, že ich záchrana je v bulvarizácii. Tretím dôvodom je, že tu začína chýbať generácia mladších šikovných novinárov, akým ste napríklad vy.

Sú tu aj mladší a šikovní.

Nájdu sa, ale akoby sa z nich stratila energia a chuť pátrať po veciach. Vidím to aj na tlačovkách. Príde tam desať novinárov a z nich sa pravidelne pýtajú možno dvaja či traja.

Zvyšok mlčí, nepýta sa. Neviem, či preto, lebo sa mu nechce, nevie, alebo sa bojí. Zlepšuje sa kvalita techniky, tlač je stále krajšia, obsah ako taký je však akosi menej farebný. Novinári sú jednoducho leniví.

Spomeniem aj hru na falošnú objektivitu – niekto príde na tlačovku, natočí názor jedného, potom názor protistrany, má to akože vyvážené a môže to odvysielať. Pritom je to úplne nanič.

Preto je Štefan Hríb iný – dá do toho aj svoj názor. Nevravím, že musí byť dobrý, ale dá ho tam, a tak je to správne presne tak, ako má svoj názor Michal Havran. Keď potom vidím tie sterilné politické debaty na RTVS... Veď to sa nedá pozerať, to je čistá hrôza.

Video: Na prijímanie ľudí zo Sme do časopisu .týždeň nemáme peniaze

[content type="citation"]Chcú zarobiť na špinavom biznise[/content]

Spomenuli ste majiteľov médií. Nechcú kvalitné noviny?

Ide o to, akí. Zahraničným majiteľom ide iba o prachy, na čom nie je nič zlé. Potom sa však s úžasom pozeráme, ako sa svojich titulov zbavujú, keď ich za nehorázne prachy skupujú domáci miliardári.

Človek si kladie otázku, prečo to tí miliardári robia, veď normálny podnikateľ by sa do toho pustil hádam preto, aby zarábal. Je pritom zjavné, že noviny minimálne najbližších päť rokov zarábať nebudú. Ich motivácia teda musí byť iná.

Aká?

Tiež zarábať, nie však na novinách, ale na svojom špinavom biznise so štátom tak, že ich médium ho bude kryť.

Tvrdíte, že smerovanie žurnalistiky má dlhodobo zlý trend, takže ten, logicky, musel začať ešte pred skupovaním médií domácimi oligarchami.

Kvalita šla dole, lebo noviny nemajú peniaze a množstvo šikovných ľudí odišlo inam. Do televízií idú sopliaci, ktorí chcú byť celebritkami pred kamerami, ale nič moc neukazujú.

Aj v Sme, keď som tam ešte pracoval, to bolo tak, že novinári museli robiť veľa, lenže ak produkujete veľa článkov, nie všetky môžu byť kvalitné. Nepamätám si, že by v Sme niekto mohol tri týždne robiť čisto na jednej reportáži. Vo svete také denníky sú.

Niežeby pritom šéfredaktor nechcel, len na to jednoducho nemá peniaze. Keby ich mal, rád by to dovolil, ale nemôže, a preto aj výborný reportér musí robiť klasické denné spravodajstvo.

Výnimkou v tomto nie je ani časopis .týždeň, kde pracujem teraz. Možno je na tom dokonca ešte horšie ako Sme, lebo je tam ešte menej ľudí a za možno ešte nižšie peniaze.

Peniaze sú teda hlavný dôvod, pre ktorý Slovensko nemá investigatívca na úrovni Janka Kroupu v Česku?

Je to jeden z dôvodov, ale tu sme vždy mali menej kvalitných novinárov, je to dané historicky. Kroupa je výsledkom šťastnej zhody okolností – jednak má na to mentálnu výbavu, lebo pochádza z disidentskej rodiny, takže je nebojácny, a zároveň kedysi prišiel v správnom čase do televízie Nova, kde vtedy bolo viac dobrých reportérov.

Tí tam jednoducho mali otvorené dvere. Nech bol Radek John akýkoľvek, ako ich šéf im kryl chrbát tak, že mohli robiť vynikajúce veci. A aj ich robili. Janek Kroupa mal dokonca na jednu investigatívnu reláciu vyčlenených milión korún. U nás si to ani neviem predstaviť.

Robili ste šéfa Reportérov v STV.

A práve vtedy bola šanca vychovať našich investigatívcov. Nehovorím to, lebo som im šéfoval, ale preto, lebo vtedajší riaditeľ Rybníček tomu dal zelenú. Začali sme sa trochu približovať Kroupovi, ale naozaj len trošičku, vôbec to nechcem porovnávať, boli tam však náznaky naozajstnej kvality.

Potom prišli Fico s Kaliňákom a nový riaditeľ televízie Hreha ma vyhodil. Zaujímavé je, že v tej relácii dodnes pôsobia minimálne traja redaktori, ktorí tam boli so mnou, ukazuje sa však, že už nerobia nič poriadne. A nie preto, že by boli nekvalitní.

V čom je problém?

Mika si to neželá, nik ich k tomu nevedie. Poznáte nejakú veľkú kauzu, ktorú by otvorili za posledný rok? V RTVS to teda nie je o peniazoch, zlikvidovali to cieľavedome.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/4.jpg" author=""]Človek si kladie otázku, prečo to miliardári robia, veď normálny podnikateľ by sa do toho pustil hádam preto, aby zarábal. Je zjavné, že noviny minimálne najbližších päť rokov zarábať nebudú. Ich motivácia teda musí byť iná.[/content]

[content type="citation"]Budúcich novinárov učia nímandi[/content]

Pred rokmi mala TA3 Čierneho Petra, Markíza Paľbu, STV Reportérov, nejaké náznaky s akou-takou investigatívou v Črepinách mala aj Joj. S výnimkou Reportérov všetko zaniklo, aj tí sa venujú skôr občianskej žurnalistike. Čo sa stalo?

Otázkou je, koľko stála výroba a aká bola efektivita, čo sú veci, ktoré v súkromnej televízii chápem. V Markíze bolo zrušenie investigatívy kombináciou dvoch faktorov – efektivity, teda peňazí, a súdnych sporov. Vyhrážali sa jej a majiteľom sa nechcelo súdiť. Okrem toho tam boli kauzy, ktoré zasahovali blízkych priateľov pána Miku, a tak je logické, že si ako riaditeľ povedal, že načo by to robil, veď ani majitelia to nechcú.

Nemohla byť za tým aj nízka sledovanosť?

Nie všetko sú čísla, niekde si musíte robiť aj meno, budovať kredit. Najviac sa však stále čudujem RTVS.

Aj v Česku je však v televíziách podobný trend, hoci tam dorazil neskôr. Janek Kroupa s Jozefom Klímom najskôr skončili v relácii „Soukromá dramata“ na Prime a neskôr opäť aj v „Na vlastní oči“ na Nove. Ani „Reportéři ČT“ nerobia len veľké kauzy.

Ďalšou dôležitou vecou je, že ľudia už majú plné zuby škandálov. Nie je teda taký dopyt, keby sa však urobilo niečo perfektné, ľudia si to pozrú.

Kroupa platil veľkú daň – šlo mu o život, potreboval ochranku, skrýval sa, menil značky áut, adresy...

To je osud, ktorý si vybral.

Lenže niekto mu to musel zastrešiť, sám by to neutiahol.

A práve to u nás nepripadá do úvahy. Zažil som to na vlastnej koži, keď mi rozbili auto, a stačilo mi. Iným problémom je, že do aspoň nejakej investigatívy sa už vlastne nikomu z novinárov nechce. Vidím to aj na sebe.

Nevidíte nikoho, komu sa chce? Napríklad Marekovi Vagovičovi z .týždňa.

Vidím, veď aj teraz šla okolo nás Martina Pažitková zo Sme. Keby som dnes robil reláciu ako Reportéri, okamžite by som ju bral k sebe, hoci mi ide strašne na nervy, niekedy by som ju zabil. To dievča však má gule.

Markíza má Barboru Demešovú či Jána Malocha.

Veď áno, nehovorím, že nie sú aj šikovní novinári, nefunguje však systém. Celkový trend predsa musíte vidieť aj sám.

Čo s tým?

Neviem. Vidím nádej v tom, že sa nejako oživí internet. Koniec koncov, vy ste príkladom toho, že keď sa niečo robí dobre, ľudia si to pozrú, stači robiť rozhovory inak, ako sa bežne robia. Nie všetky sú excelentné, drvivú väčšinu si však rád prečítam.

Je dnešná žurnalistika horšia ako tá v 90. rokoch za mečiarizmu, alebo je to spomienkový optimizmus?

Dobrí novinári sú dnes lepší ako vtedajší, pravdou však je, že väčšina dnešných je úplne nezaujímavá. Vidím to na mladých – nemajú chuť, nechce sa im do ničoho starať, veď plat im predsa beží, tak si to už len nejako odrobia. Za mečiarizmu to tak nefungovalo.

Vtedy však mnohým na kariéru stačilo len to, že boli proti Mečiarovi.

To je pravda. Čo bolo pri Mečiarovi, bolo zlé, čo bolo proti nemu, bolo dobré, hoci to tak nemuselo byť. Celkovo to však fungovalo inak, bola tu aj veľká skupina dobrých novinárov.

To, čo produkujú dnešné novinárske školy, je strašné. V podstate ide len o liahne ľudí bez ambícií, ktorí by v lepšom prípade chceli byť celebritami v Markíze, kde by sa postavili na 30 sekúnd pred kameru, aby ich doma v Hornej Dolnej poznali, v horšom prípade by chceli rovno robiť hovorcu ministrovi.

Nie je to aj chyba vás, skúsených novinárov? Prečo nevyučujú na žurnalistike najmä oni?

Na takú školu ich ani nezavolajú, veď by boli blázni. Študenti by totiž pochopili, že dovtedy ich učili úplní nímandi. Ja som učil len chvíľu krátko po revolúcii a potom som pochopil, že to nemá význam, lebo starí komunisti mi tam robili len zle.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/2.jpg" author=""]Celá história Penty je históriou jedného veľkého podvodu presne tak, ako je to aj s históriou J&T.

Ľudia by mali vedieť, odkiaľ vzali svoje peniaze. [/content]

[content type="citation"]Rozdiel medzi Vajdom a Pentou[/content]

Debatu u nás rozhýbali aktuálne nákupy médií finančnou skupinou Penta. Čo je vlastne na skupovaní novín slovenskými oligarchami zlé?

Úplne všetko.

Haščák tvrdí, že s ich riadením médií zatiaľ nik nemá reálnu skúsenosť, preto ich nemôže vopred odsudzovať.

Celá história Penty je históriou jedného veľkého podvodu presne tak, ako je to aj s históriou J&T. Ľudia by mali vedieť, odkiaľ vzali svoje peniaze. Tým nechcem povedať, že Penta nerobí aj dobré veci, lenže v jej prípade ide aj o históriu grandiózneho lupu. Ten sa inak odohrával vo všetkých postkomunistických krajinách, takže Penta v tom nie je nijako výnimočná.

Verím dokonca tomu, že Penta by aj chcela byť lepšia, ale nebude, lebo zlo má v génoch. V deň, keď kúpi Sme, stane sa asi to isté, ako keby niekto kúpil značku Coca-Cola bez toho, aby poznal recept na jej výrobu. Sme teda v takom prípade skončí ako Coca-Cola bez potrebných prísad, a je jedno, či redaktori odídu hneď, alebo neskôr, či ich bude 20, 30 alebo 60.

Nemôže to Penta myslieť úprimne?

Môže, ale som si stopercentne istý, že nemyslí. Prečo by mala? Veď keby mala záujem o to, aby sa v Sme či v iných novinách robila kvalitná investigatíva, stačí, aby ich podporila kúpu reklamy. Nemusí si kupovať stratový denník, nie? Načo jej je?

Penta by si však, najmä po tom rozruchu, určite netrúfla prísť a otvorene zakazovať, bola by odkázaná maximálne na plazivé zmeny.

Už som vám spomínal, čo sa udialo v RTVS v Reportéroch. Tam im tiež nik nič nezakazuje, oni sami však vedia, že niektoré veci nemôžu. V Sme to bude rovnaké.

Autocenzúra?

Samozrejme. Viete si predstaviť, že by ste teraz o pánovi Vajdovi napísali, že je homosexuál? Teda ak by naozaj bol? Nie som si tým taký istý.

Muselo by to byť relevantné k nejakej pre verejnosť dôležitej téme. Orientácia sama o sebe je nezaujímavá.

Dobre, vymyslel som zlý príklad. A keby náhodou kradol? Predsa len je to majiteľ a asi by ste mali zábrany o tom písať. Ak by to aj raz zniesol, neskôr by vám stúpil na chrbát a povedal, že vás platí, tak čo vypisujete hlúposti.

Keď do Sme vstúpi Penta, tiež bude mať záujmy, ktoré si bude hájiť. Novinári, čo ostanú, tým budú limitovaní.

Preto treba mať majiteľa, ktorý nekradne.

O Vajdovi vám poviem jednu historku. Keď som robil v Reportéroch, Katka Začková pripravovala reportáž o tom, že Vajdovci skupujú pozemky na Záhorí a vraj okrádajú ľudí. Povedal som, že ak je to pravda, nech to natočí.

Dvakrát bola vo firme Vajdovho mladšieho brata, dvakrát ju odtiaľ vyhodili, teda sa s ňou ani nebavili. Reportáž sme, samozrejme, odvysielali. Toho brata som neskôr stretol a začal mi vysvetľovať, že všetko bolo inak. Vravel som mu, že to mohol povedať Začkovej, keď to nakrúcala.

Potom ma z STV vyhodili a Vajdovci, napriek tomu, že boli na mňa nahnevaní, nemali problém vziať ma do Sme. Mladého Vajdu som opäť stretol na ulici a ešte sa smial, že „teraz sme ti dobrí, čo?“ Tým chcem povedať, že Vajda je naozaj demokrat.

Na vianočnom večierku som mu neskôr aj vravel, že ma tá reportáž mrzí, mali však reportérke odpovedať na otázky. Odvetil, nech si s tým nelámem hlavu, že to bola ich chyba, jednoducho to uznal. A o tomto je rozdiel medzi Pentou a Vajdom.

Je to ten istý rozdiel, ako keď máte za manželku slušnú ženu alebo ku..u. V oboch prípadoch je to manželka, ale... A tak je to aj s majiteľmi.

Nie je však už Penta démonizovaná?

Nevylučujem, že všetkým zvýši platy, noviny začnú fungovať lepšie a budú bohovsky odvážne. Myslím si však, že sa to stane až po ďalšom Veľkom tresku.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/1.jpg" author=""]Mnohí z tých, čo zo Sme odídu, objektívne nebudú mať kde pracovať. Možno budú zatvárať konzervy, neviem. Preto to ani tým, čo ostanú, nebudem mať za zlé.[/content]

[content type="citation"]Nech si to kritici skúsia sami[/content]

Keby ste dnes pracovali v Sme, čo by ste spravili pri vstupe Penty?

V tejto situácii a v tomto veku by som okamžite odišiel.

OK, ako novinár máte 30 rokov, na krku hypotéku, doma dve deti a manželku na materskej.

Tak to by som zvažoval, lebo nejde o jednoduché rozhodnutie, veď mnohí z tých, čo odídu, objektívne nebudú mať kde pracovať. Možno budú zatvárať konzervy, neviem. Preto to ani tým, čo ostanú, nebudem mať za zlé.

Najjednoduchšie by bolo hrdinsky povedať, že by som určite odišiel, ale fakt neviem. Nie som si istý, či by som hneď tresol dverami. Skôr však áno, veď som takto odišiel aj od Matoviča, hoci som nemusel a on ma prehováral, aby som ostal.

Keď som však videl, čo je to za hajzla, povedal som si, že neostanem ani sekundu. A vtedy som tiež nevedel, čo so mnou bude, lebo Matúš Kostolný mi povedal, že do Sme sa už po kandidatúre do volieb nebudem môcť vrátiť.

Mali ste isté miesto u Štefana Hríba, nie?

Števo Hríb mi povedal, že keď to nevyjde, môžem u neho v .týždni robiť, mohol som však vedieť, že dodrží slovo? Od Matoviča som napriek tomu odišiel. Potom mi aj Matúš zavolal, že sa môžem vrátiť, keďže som nakoniec nekandidoval, lenže volal mi tuším poobede a ja som sa už doobeda dohodol so Števom.

Na internete kritici redaktorom, čo chcú zo Sme odísť, vyčítajú, že roky bojujú za voľný trh, ale keď ich má v rámci neho kúpiť Penta, zrazu im je proti srsti. Vraj je to len patetické gesto a vyplakávanie.

Čo je zlé na patetických gestách? Tie sú predsa veľmi dôležité. Ak by novinári, ktorí cítia, že nechcú robiť pod Pentou, mlčali a nepovedali to verejne, boli by blázni. Možno je to trochu patetické, ja to tak však nevidím. Som si dokonca istý, že viacerí ten odchod myslia smrteľne vážne.

Pisálkov na internetových diskusiách sledujem a môžem povedať len to, že nech si to, chumaji, skúsia sami. Nech skúsia prísť dobrovoľne o zamestnanie, ktoré majú radi, a potom nech vypisujú. Smradi.

Bloger Radovan Bránik, ale aj ďalší, si však myslia, že odchádzať predtým, než sa Haščák prejaví, je zbabelosťou. Vraj je za tým skôr strach zo zlyhania nás samotných.

Rado je človek, ktorého názory si vážim, ale tu sa mýli. Veď on tiež patrí medzi ľudí, ktorí odišli od Matoviča, hoci ho nik nenútil. Predsa tiež mohol kandidovať a počkať, ako sa to nakoniec u toho Matoviča vyvinie, nie?

Odišiel však vtedy, keď zistil, že je to smrad. Buchol dverami, hoci práve on by sa zrejme do parlamentu dostal. Nech teda nevyskakuje, lebo hoci ho mám rád, urobil to isté. Neviem, či ste čítali blogy, ktoré potom písal o Matovičovi, nakladal mu teda riadne. Čo teda teraz vykladá?

Prekáža mu, že redaktori Sme sa pri tomto kroku akoby vykašľali na svojich čitateľov aj blogerov, pričom Sme vlastne tvoria aj oni, teda nielen pár desiatok redaktorov, ale aj státisíce ľudí.

Tak nech sa tie státisíce poskladajú a môžu si kúpiť kontrolný balík.

Zachytil som aj výčitku čitateľov Sme.sk voči Petrovi Vajdovi, že prečo sa na svojich redaktorov „vybodol“ a Nemcom rovno nezaplatil, lebo vraj po vstupe Penty budú chodiť čítať iné portály. Na otázku, či majú predplatené aspoň piano, stíchli.

No, veď práve to sú také čudné argumenty. V každom prípade je len vaše slobodné rozhodnutie, či odídete. Kto tam nechce robiť, môže ísť a zhasla fajka. Keby vám niekto kázal vykopávať mŕtvoly, tiež sa môžete brániť odchodom.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/6.jpg" author=""]Oligarchovia ako majitelia médií občas na seba niečo drobné vytiahnu, o kľúčových veciach sa však písať nebude.[/content]

[content type="citation"]O prúseroch sa písať nebude[/content]

Ak tu budú mať svoje noviny a televízie Babiš, Haščák, Tkáč, Kmotrík a ďalší, hrozí pakt o vzájomnom neútočení oligarchov, teda že o ich prechmatoch nebude nik písať, lebo každý vie okamžite kontrovať protiútokom?

Akože hrozí, veď to je istá vec. Občas na seba niečo drobné vytiahnu, o kľúčových veciach sa však písať nebude. Budú vyťahovať čosi len na tých, kto ich neposlúchne, napríklad nejaký politik. Najskôr mu dajú úplatok a potom to na neho vytiahnu. Bude to čistá katastrofa.

K Sme mám množstvo výhrad, ale faktom je, že sú to posledné noviny, ktoré sa tu dajú čítať. Pravda je grc, o iných denníkoch si tiež nemusíme hovoriť.

Ľudia z Penty nie sú hlúpi, musia vedieť, že skôr či neskôr tu ako protiváha vzniknú portály typu Echo 24 v Česku, možno aj so silnejšími investormi. Alebo taký odpor od ľudí v Sme nečakali a podcenili to?

Taký veľký odpor určite nečakali. Chcú však mať vplyv, to je jednoduchá vec.

Nie každý čitateľ vie, ako sa ten vplyv dá monetizovať.

Tak, že sa nebude písať o jeho prúseroch. Ak aj vznikne niečo ako Echo 24, aký bude mať vplyv? Možno raz veľký, ale pre Pentu je dovtedy každý deň upevňovania moci dobrý. Nik nebude majiteľov kontrolovať, preto si budú robiť, čo chcú.

Napríklad tlačiť na politikov – tajtrlíkov, aby schválili, čo treba a čo oligarchom prinesie benefit niekde inde. Ani nebudú musieť uplácať, stačí ak prídu, buchnú po stole a politikovi ukážu článok, ktorý zajtra môže vyjsť.

V médiách, ktoré už kúpila Penta, ostali aj dobrí novinári, o ktorých nie je dôvod myslieť si, že sa nechajú cenzurovať, podobné to bude aj v Sme. Myslíte si, že raz prídu do vážnej dilemy, či o niečom písať?

Za boľševika boli v rôznych funkciách aj slušní ľudia. Pracovali, snažili sa, a nik im to nemôže mať za zlé, jednoducho chceli prežiť. Nerobili svinstvá, len dobré veci, všetci však nemôžu byť veľkí hrdinovia, lebo je to ťažké.

Myslím si, že kto v tých médiách ostane, už dilemu mať ani nebude, lebo sa v tom prostredí usadí a nájde si sám pred sebou výhovorku, že to nie je až také zlé, veď ho nik nenúti, aby nepísal o Zuze, že jej smrdí z huby, hoci je to pravda.

Presne toto predsa vidím v Reportéroch na RTVS. Prečo tam ostali? Veď sami mi hovoria, ako je to nahovno, ako ich to nebaví, ako niektoré veci nemôžu robiť, a tak radšej urobia niečo o tom, ako niekomu, obrazne povedané, sused natrel plot nazeleno. Takto si to zdôvodnia a funguje to. A tak to bude v prípade vstupu Penty aj v Sme.

Odíde viac ako 60 ľudí?

Podľa mňa ich neodíde ani 30. Kam pôjdu, chudáci? Netreba zabúdať ani na tých, čo si zrazu povedia: „Kokos, veď ja by som teraz mohol robiť aj vedúceho vydania. Trochu mi aj zvýšia plat, prasačiny predsa robiť nemusím, stále je to spravodajstvo a veľké kauzy nerobil ani môj predchodca, tak čo.“ Tak to bude, a je to v poriadku, lebo takí sú ľudia.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7437763/5.jpg" author=""]Boli to silné slová. Podľa mňa bol problém v tom, že Kuffa ich zle vyslovil. Nemal ich vysloviť, boli zle pochopené.[/content]

[content type="citation"]Kuffa nehovoril nezmysly[/content]

Viete, ktorá vaša hláška z čias robenia videí v Sme medzi čitateľmi zľudovela?

Nie.

„A toto sa ako podarilo?“ Je to otázka, ktorú ste položili pri nehode električky a niektorí ju citujú, keď chcú demonštrovať nízku úroveň slovenskej žurnalistiky.

O tom ani neviem, ale viem, kedy som to nakrúcal. Šiel som peši do práce, vykoľajila sa električka, tak som sa spýtal ako sa to podarilo. Normálna otázka, nie? (smiech)

Nedávno ste v .týždni vytvorili kauzu, keď ste natočili a publikovali video s kňazom Kuffom, ktorý sa netaktne vyjadril o homosexuáloch. Vyčíta sa vám, že kým na tlačovkách dokážete riadne pritlačiť aj Fica, tu ste pri tých nezmysloch mlčali. Nebolo to zlyhanie?

Nemyslím si, že hovoril nezmysly. V tom videu povedal dve naozaj zlé veci – slová ako genocída národa a že homosexuáli vymrú. Myslím si, že to povedať nemal, so všetkým ostatným však súhlasím.

Mlčali ste.

To predsa nebol rozhovor, aký robíme my teraz. Dostal konkrétnu tému a hovoril o nej sám. Bola to prvá otázka z hodinového rozhovoru, kde som sa ho pýtal na rodinu, teda nie na homosexuálov.

Keď tie konkrétne veci inak vyslovil, aj mi to v ušiach zahralo, ale viete, ako to je – v ruke držíte kameru, v duchu premýšľate o ďalšej otázke, a tak som to trochu vypustil. Aj keby mi to však priamo zarezonovalo, priamo by som sa ho nič k tomu nespýtal, lebo som necítil potrebu.

Čiže vec žánru?

Tak. Keď sa to celé skončilo a vypli sme kameru, vyšli sme von a vravím mu, že to o tých homosexuáloch bolo čudné. Presne som si však tie jeho slová už nepamätal. Vy si nebodaj pamätáte, čo som vám povedal pred hodinou? Tvrdil mi, že on to zle nemyslel, snažil sa mi to aj vysvetliť.

Faktom je, že homosexuálov má rád, bol som tam s dvomi, o ktorých sa stará, aj zadky by im utrel. Prekáža mu len homosexuálne správanie, čo je v súlade s jeho náboženstvom.

Tri dni nato som to strihal. Nerobím to tak, že celý záznam znovu počúvam, jednoducho odstrihnem začiatok a koniec podľa témy, ktorých tam bolo šesť či sedem. Bez toho, aby som si to pozrel, som to potom „zavesil“ na web a spustila sa búrka.

Oprávnená.

Boli to silné slová. Podľa mňa bol problém v tom, že ich zle vyslovil. Nemal ich vysloviť, boli zle pochopené.

Prečo ste to video stiahli?

Bol som proti tomu, lebo ak je to už raz vonku, je to zbytočné. Chcel to však Števo Hríb. Netlačil na mňa, že musím, len mi povedal svoje dôvody, tak sme to stiahli. Polovica redakcie si myslí, že to bolo dobré rozhodnutie, polovica, že zlé.

Vtedy mi už chodili aj e-maily, že na Kuffu podajú trestné oznámenie, čo sa aj potvrdilo. Pred tromi dňami mi kvôli tomu volal policajt.

Ľutujete dnes, že ste to vôbec zverejnili?

Nebola to chyba, aspoň sa o tom hovorilo. Možno bolo chybou, že sme k tomu nedali nejaké vysvetlenie, prípadne stanovisko. Mne osobne však to video až tak neprekáža.

Keby vám takto rozprával na video Kotleba o holokauste a Tisovi, nezverejnili by ste to. Keď je to Kuffa, ktorý je vám názorovo blízky, správate sa inak.

Nevylučujem, že toto bola moja chyba. Keby som vám však ukázal, aké som dostal e-maily od tých, ktorým prekážalo, čo Kuffa povedal na adresu homosexuálov, tak vám Kuffa vyjde ako ľudomil.

Kamarát, tí by ma boli „vykuchali“. Nech teda idú doprdele. Oni odo mňa žiadajú milosrdenstvo, keď by ma najradšej popravili? Mňa, ktorý vlastne ani nič také nevyslovil?

„Nímandi“ sú medzi homosxuálmi aj heterosexuálmi, nedá sa generalizovať.

Tí, čo mi písali, neboli až takí „nímandi“.

Chybu ste teda neurobili?

Možno v tom, že som ublížil Kuffovi. Teraz ho budú ťahať po výsluchoch, a to ma bude mrzieť.

Svojho času ste povedali, že niektorí novinári sú bezcharakterné svine. Ktorí?

Jasné, že takí sú, nechajú sa zaplatiť ako maliny. Mám príklad, keď človek, o ktorom som si myslel, že je slušný a poctivý novinár, natočil nechutnú reportáž o zariadení pre starých ľudí v Bratislave.

Bolo to brutálne nechutné a neobjektívne, a hoci to asi bude na žalobu, neviem si predstaviť, že by to niekto urobil pri zdravom rozume bez toho, aby mu za to niekto zaplatil. Vždy som si ho vážil, ale čo predviedol, bola čistá katastrofa.

Máme tu aj novinárov – sluhov mocných a peňazí, strašne veľa ich je v lokálnych televíziách. Tam je to úplne prelezené. A čo si budeme hovoriť, spomeňme aj denník Pravda – nepochybne v ňom robia aj dobrí ľudia a slušní novinári, je to však akciová spoločnosť vládnej strany, tak ako to môže vyzerať?

Sú tu aj novinári, ktorí pracujú v tlačových agentúrach a zároveň robia pre poslancov. To predsa nie je v poriadku. A takýchto zlých novinárov sú tu mraky.

Rozhovor nebol autorizovaný, Eugen Korda to nežiadal.



Medzititulky: redakcia