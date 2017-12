Novú dekanku nechcú, v jej texte vidia plagiát

Učitelia žiadajú rektora Univerzity Komenského, aby zvážil vymenovanie Lucie Mokrej za dekanku.

14. okt 2014 o 21:34 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Akademický senát Luciu Mokrú za dekanku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK zvolil len v septembri.

Už teraz však piati profesori a docenti, ktorí sú garantmi piatich študijných odborov fakulty, rektora Karola Mičietu žiadajú, aby zvážil, či ju do funkcie vymenuje.

Dôvodom je zvláštna zhoda jej textu z vysokoškolskej učebnice z roku 2007 a textu sociológa Michala Vašečku z roku 2004.

V textoch Vašečku a Mokrej sa takmer alebo úplne zhodujú viaceré odseky. Ide o kapitolu, kde docentka vystupuje priamo ako autorka.

Nejde pritom len o vety, ktoré sa týkajú citácií britskej autorky Mary Kaldorovej, ale aj autorských viet Vašečku. Toho Mokrá cituje len čiastočne.

Vašečka: Je to plagiát

„Podľa mňa je to plagiát, ale ja s tým nemám čo robiť a ani nemienim. To si musí riešiť Univerzita Komenského. Je to jej vnútorná záležitosť,“ hovorí Vašečka.

Pod list rektorovi sa podpísali garantky odborov Iveta Radičová, Ľudmila Malíková, Viera Bačová, Oľga Gyarfášová a Jozef Bátora. Šéfovi univerzity ho poslali v pondelok. Kópiu poslali aj Mokrej.

„Domnievame sa, že na takéto porušenie etických zásad vedeckej práce našej kolegyne je potrebné zareagovať a nenechať ho bez povšimnutia,“ tvrdia pedagógovia.

V liste píšu aj to, že považujú za svoju profesionálnu a morálnu povinnosť vzniesť otázku,