Odvolávať Richtera tento týždeň nebudú, Paška má 30 dní

Paška nemusí schôdzu zvolať tento týždeň pre nesprávnu žiadosť.

15. okt 2014 o 11:22 SITA

BRATISLAVA. Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej opozícia chce odvolávať ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, sa zrejme tento týždeň konať nebude.

Opozícia podala návrh na zvolanie schôdze v piatok. Podľa predsedu parlamentu Pavla Pašku návrh 36 opozičných poslancov neobsahuje náležitosti tak, aby musel túto schôdzu zvolať do siedmich dní.

Poslanci podľa neho požiadali o zvolanie schôdze podľa článku 88 Ústavy a preto má na zvolanie schôdze 30 dní od podania návrhu.

„Ako sa hovorí, chybička sa dostala, ale je to tak,“ povedal Paška pre televíziu TA3 s tým, že schôdzu zvolá tak, ako o to požiadali poslanci, teda do 30 dní.

Návrh na Richterovo odvolanie podal nezaradený poslanec Alojz Hlina. Opozícia ministrovi vyčíta kauzu prideľovania eurofondov spoločnosti Star EU.

Paška avizoval, že ak príde návrh na odvolanie člena vlády, zvolá ho na nočné hodiny.