Frešo zatiaľ prezídium nezvolal, kraje naňho naliehajú

Krajskí šéfovia SDKÚ sa obrátili na stranícky súd, aby povedal, či bolo odvolávanie Pavla Freša platné.

15. okt 2014 o 12:51 TASR





BRATISLAVA. Predseda SDKÚ Pavol Frešo ešte nezvolal rokovanie straníckeho Prezídia, hoci ho o to požiadali šiesti krajskí predsedovia strany.

TASR to potvrdil bývalý Frešov podpredseda Viliam Novotný.

"Ak nadpolovičná väčšina členov Prezídia žiada o zvolanie rokovania, tak predseda by sa mal snažiť v čo najbližšom termíne ho zvolať. To je môj názor. Ale kedy ho zvolá, to je jeho vec," uviedol Novotný.

Prezídium by sa malo venovať situácii v SDKÚ. Novotný pripomenul, že strana je dnes nefunkčná.

"Je okyptená, má len predsedu. Nemá už ani finančný rozpočtový výbor, nemá generálneho sekretára, nemá podpredsedov. Potrebujeme situáciu vyriešiť," opísal Novotný.

"Predseda bude informovať najskôr členov prezídia a je to vnútrostranícka záležitosť," reagovala tlačová služba SDKÚ.

Šiesti krajskí predsedovia sa obrátili aj na stranícky súd. Chcú od neho, aby sa vyjadril k odvolávaniu Pavla Freša na nedávnom straníckom Kongrese.

Súd by mal do mesiaca povedať, či na odvolanie treba trojpätinovú väčšinu všetkých delegátov kongresu, alebo stačí prítomných na kongrese.

Podľa Frešovych odporcov stačí väčšina prítomných. Na Kongrese hlasovalo za odvolanie Freša 160 z prítomných delegátov a za jeho zotrvanie 48. Frešo zostal na čele SDKÚ, viacerí členovia vrátane mládeže SDKÚ stranu po tomto opustili.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Frešo zostáva predsedom SDKÚ, podpredsedovia sa vzdali funkcií