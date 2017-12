Maďarsko kupuje budovu pri prezidentskom paláci

Do budovy zrejme pôjde maďarský inštitút. Nakupuje sa v utajenom režime.

15. okt 2014 o 20:43 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Od slovenských vlajok pred Grassalkovichovým palácom, kde sídli prezident, to bude onedlho len niekoľko desiatok metrov k maďarskej vlajke na priečelí budovy na Štefánikovej 1.

Budovu kupuje Maďarská republika, ktorá tam zrejme presťahuje Maďarský inštitút, teda organizáciu, ktorá je kultúrnym strediskom.

Vyplýva to z nariadenia, ktorým vláda v Budapešti celý nákup dáva do utajeného režimu. Ďalšie podrobnosti o nákupe nezverejnili, keďže by to išlo „proti záujmom štátu v oblasti bezpečnosti“.

O nákupe informoval maďarský web hvg.hu. Maďarská vláda viac novinárom neprezradila. Ministerstvo zahraničných vecí v Budapešti na otázky SME neodpovedalo.

Maďarský inštitút v súčasnosti sídli o pár metrov ďalej. Maďarská strana sa podľa informácií SME opakovane sťažovala, že je pre nich budova na Palisádach nevyhovujúca.

Do budovy sa zrejme nebude sťahovať ambasáda, ktorá je v novom sídle neďaleko vládneho hotela Bôrik vo vilovej štvrti Starého Mesta.

Nové sídlo inštitútu doteraz patrilo bratislavskej spoločnosti RVN, ktorá je aj vo výpise z katastra stále vedená ako vlastník.

Dom na Štefánikovej pred začiatkom užívania potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu.