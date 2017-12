Je investigatívna žurnalistika dôležitejšia ako v minulosti? Prednášal držiteľ Pulitzerovej ceny

Prednáška Walta Bogdanicha, trojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny.

17. okt 2014 o 11:48 Ján Pallo, The Slovak Spectator

(Zdroj: Tony Cenicola, The New York Times)

video //www.sme.sk/vp/30901/

V prednáške ste sa dozvedeli okrem iného aj:

Ako maximalizovať dopad našej žurnalistiky a jej ochranu proti tým, ktorí novinárstvo ohrozujú?

Časté mýty o fungovaní investigatívneho spravodajstva. Vlastnosti úspešného investigatívneho novinára.

Prečo je investigatívne spravodajstvo dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým?

Skúsenosti, ktoré Walt Bogdanich získal pri pokrývaní aféry súvisiacej s globálnou distribúciou jedovatých farmaceutických prísad. Prečo je dôležité prešetrovať zlyhania firiem?

Kroky, ktoré by mali novinári robiť všade vo svete v záujme boja o prežitie investigatívneho spravodajstva.

Ako sa fyzikálne zákony vzťahujú na investigatívne spravodajstvo?

Ako Walt Bogdanich prežil najväčšiu žalobu ohľadom urážky na cti/ohováranie v dejinách, a pritom zachránil milióny životov?

Kto je Walt Bogdanich?

Walt Bogdanich, trojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny za žurnalistiku, je zástupca šéfredaktora investigatívneho oddelenia novín New York Times. Pred rokom 2001, kedy nastúpil do New York Times, bol investigatívnym producentom americkej televízie CBS, pracoval v ABC News a v denníku Wall Street Journal.

Bogdanich prvý raz získal Pulitzerovu cenu v roku 1988 za články pre Wall Street Journal o rizikových zdravotníckych laboratóriách.

V roku 2005 dostal Pulitzerovu cenu za americké národné spravodajstvo za sériu článkov o firemnom utajovaní zodpovednosti za smrteľné nehody na železničných priecestiach.

V roku 2008 získal Bogdanich spolu s kolegom z New York Times, Jakeom Hookerom, Pulitzerovu cenu za investigatívne spravodajstvo za články o jedovatých prísadách vo farmaceutických výrobkoch z Číny.

Bogdanich vyhral aj štyri Ceny Georgea Polka a Cenu Zahraničného tlačového klubu (Overseas Press Club Award), a tiež Loebovu cenu za celoživotné dielo v roku 2010.

Bogdanich pracuje ako docent na Fakulte postgraduálneho štúdia novinárstva na Columbia University v New Yorku. Titul magistra žurnalistiky získal na Ohio State University v roku 1976, po absolvovaní štúdia politológie na Wisconsin University.

Organizátori prednášky: The Slovak Spectator, Nadácia Tatra banky, Univerzita Komenského v Bratislave a Petit Academy.