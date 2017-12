Vyšetrovanie odpočúvania novinárov uzavrú do konca novembra

Vyšetrovanie kauzy, pre ktorú musel odstúpiť bývalý minister obrany Ľubomír Galko, trvá už tri roky.

17. okt 2014 o 16:00 TASR

BRATISLAVA. Vyšetrovanie odpočúvania novinárov Vojenským obranným spravodajstvom by malo skončiť do 28. novembra.

Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky vydal dozorovému prokurátorovi pokyn, aby prípravné konanie ukončil do 28. novembra tohto roku.

Šufliarsky začiatkom augusta zistil, že vyšetrovanie trvá príliš dlho.

"Preskúmaním súvisiacich spisových materiálov sa zistilo, že trestné konanie trvá takmer tri roky, pričom jeho dĺžka nie je adekvátna a primeraná závažnosti skutku," informovala vtedy Predajňová.

Dozorujúci prokurátor potom dostal pokyn, aby prípravné konanie ukončil do 30. septembra. Aj keď prípravné konanie nebolo do konca septembra ukončené, Šufliarsky pri ďalšej analýze nezistil, že by od augusta došlo k prieťahom.

"Prokurátorovi uložil pokyn, akým spôsobom má postupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci a akým spôsobom má vykonať dozorové oprávnenia vo vzťahu k plánovaným dôkazným prostriedkom," uviedla Predajňová.

Pre odpočúvanie novinárov v novembri 2011 musel z postu ministra obrany odstúpiť Ľubomír Galko z SaS.

Na postup vyšetrovania sa tento rok pýtal súčasný minister Martin Glváč zo Smeru.