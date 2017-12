Pre Kubiša je kandidatúra za šéfa OSN zatiaľ len hypotéza

Slovensko má dvoch vážnych kandidátov na čelo OSN. Zatiaľ to však môžu byť len dohady.

18. okt 2014 o 18:00 TASR

BRATISLAVA. Bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš momentálne považuje svoju kandidatúru za generálneho tajomníka OSN za hypotetickú záležitosť.

"Zatiaľ je to predčasné, potrebujem ukončiť svoju misiu v Afganistane. Uvidím, aké budú moje ďalšie kroky a podľa toho si zvážim, skôr ako začnem komunikovať s vládou SR a pánom prezidentom," uviedol v rozhovore pre TASR.

Kubiš je v súčasnosti osobitným predstaviteľom OSN pre Afganistan a vedúcim pomocnej misie Spojených národov v Afganistane.

Dvaja Slováci zvyšujú šancu

Okrem Kubiša uvádzajú svetové médiá uvádzajú medzi menami vážnych uchádzačov o post nového generálneho tajomníka OSN aj súčasného šéfa rezortu diplomacie Miroslava Lajčáka.

Kubiš si myslí, že dvaja dobrí kandidáti dvojnásobne zvyšujú šance Slovenska na úspech a zároveň to zvyšuje kredit krajiny.

"Je to vynikajúca vizitka," dodal s tým, že za ostatných 20 rokov sa mnoho občanov SR dostalo do významných a viditeľných funkcií. "Toto nám ´závidia´ mnohé ďaleko väčšie a silnejšie štáty," poznamenal.

Rozhodnúť môže Rusko

Podľa bývalého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana musí právo nominácie pripadnúť východoeurópskej regionálnej skupine, kam Slovensko patrí, aby slovenský kandidát mohol získať tento post.

"Mala by ho získať, lebo v histórii OSN naša skupina ešte nemala generálneho tajomníka, takže by to malo byť logické," povedal Kukan.

Vplyvnú pozíciu pri rozhodovaní môže mať Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN východoeurópskej skupiny.

Súčasnému generálnemu tajomníkovi Pan Ki-munovi totiž vyprší mandát koncom roku 2016. Tajomníka vymenúva Valné zhromaždenie OSN na päť rokov.

Generálneho tajomníka vymenúva na päť rokov Valné zhromaždenie OSN. Poslední štyria generálni tajomníci pochádzali z Peru, Egypta, Ghany a Južnej Kórey.