Procházka chce dohodu o silných kandidátoch

Potom, ako premiér Fico zvýhodnil Žilinu, hovorí Sieť o spájaní pravice v komunálnych voľbách.

18. okt 2014 o 18:10 Veronika Prušová, Veronika Prušová, tasr

Procházka by chcel vytvoriť do roku 2016 stredopravú koalíciu.(Zdroj: SITA)

Agentúrnu správu sme nahradili textom z tlačového vydania.

BRATISLAVA. Zoznam kandidátov na primátorov v ôsmich veľkých mestách nemusí byť predsa len konečný.

Predseda Siete Radoslav Procházka hovorí po sobotňajšom zasadnutí jej Rady regiónov o možnom spájaní sa stredopravých strán. „Potom, ako vládna strana priznala úmysel deliť potreby slovenských samospráv podľa straníckeho kľúča, už ide o vyššiu hru, ide priamo o charakter štátu,“ povedal.

Sieť Kde postavili kandidátov Banská Bystrica: M. Korytiak (Sieť); Bratislava: T. Kratochvílová (Sieť, SDKÚ, Most­Híd, SaS); Košice: A. Bašistová (Sieť, Most); Levice: I. Éder (Sieť); Michalovce: M. Lazárová (Sieť); Nitra: D. Tekeliová (Sieť); Prešov: M. Ďurišin (Sieť); Žilina: M. Barčík (Sieť, Nova, SDKÚ, SaS, Most, OKS);

Spolu s Martinom Hrnčiarom dostali od rady poverenie, aby od pondelka začali rokovať so stredopravými stranami, ktoré doteraz neraz odmietala.

Výsledkom má byť dohoda, aby do súboja s kandidátom vládnej strany išiel so spoločnou podporou jeden stredopravý kandidát s najlepšou šancou na víťazstvo.

„Niekde je to kandidát Siete, v niektorých mestách to však môže byť kandidát iných strán,“ povedal Procházka. Vybral si Banskú Bystricu, Bratislavu, Košice, Levice, Michalovce, Nitru, Prešov a Žilinu, teda mestá, kde má Sieť aj vlastných kandidátov. S nimi by sa dokázala prípadne dohodnúť na tom, aby sa z volieb stiahli.

Zatiaľ nie je jasné, či Sieť napríklad stiahne svoje kandidátky v Bratislave a Košiciach, ktoré oslabujú iných pravicových kandidátov. Výsledok rokovaní by mal byť zrejmý do dvoch týždňov.

V Bratislave nasadila Sieť Tatianu Kratochvílovú, silným kandidátom je aj nezávislý kandidát Milan Kňažko, ktorého podporilo KDH.

Pred vyše týždňom pritom Procházka v diskusii v televízii TA3 tvrdil, že koalíciu s KDH v Bratislave nechce. „To, čo je v Bratislave napravo od stredu, má reálnu politickú hodnotu a dôveru verejnosti, tak je spolu,“ tvrdil o koalícii Sieť, SDKÚ, Most a SaS.

Na súboji Kňažka s Kratochvílovou može získať súčasný primátor Milan Ftáčnik s podporou Smeru.

V Košiciach zase kandidátka Siete Alena Bašistová môže odobrať v boji so súčasným primátorom Richardom Rašim zo Smeru hlasy Rudolfovi Bauerovi (KDH, SDKÚ, Nova, SaS, SMK, KDS, OKS, DS a OĽaNO). Procházka ho v minulosti prirovnal k matadorovi s pestrou straníckou minulosťou. Sieť mala ambíciu predstaviť nových ľudí a neplánovala ustúpiť.