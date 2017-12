Fico: Ukrajina nemôže mať pocit, že sa im vyzbierame na dlh za plyn

Fico by pozastavil sankcie počas rozhovorov Ukrajiny s Ruskom. O plyne pre Ukrajinu chce diskutovať aj s Merkelovou.

19. okt 2014 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Ukrajina nemôže mať podľa premiéra Roberta Fica predstavu, že sa jej niekto vyzbiera na dlh, ktorý má voči Rusku za predchádzajúce dodávky plynu.

"Niekedy mám pocit, že niekto narobí miliardové dlhy a teraz príde a povie - dajte nám na to peniaze, my to zaplatíme. Ale takto nemôže svet fungovať," vyhlásil v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike.

Nebudeme riešiť cudzie problémy

Reagoval tak na predbežnú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou o hlavných parametroch tzv. plynového kontraktu, ktorý má vyriešiť ich spor ohľadne dodávok tejto komodity na Ukrajinu.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko však zároveň vyhlásil, že Kyjev zrejme bude pri platbách za dodávky potrebovať finančnú pomoc zo zahraničia. Ukrajina dlhuje Gazpromu asi 5,3 miliardy dolárov (4,15 miliardy eur).

"Je možnosť pomôcť vo forme pôžičky alebo niečoho iného. Ale ak si niekto myslí, že tým, že sa hlási k Európskej únii, zrazu chce byť jej členom, že EÚ za neho bude riešiť všetky problémy, tak je na veľkom omyle. Neviem si predstaviť, že by sme sa mali na niečo skladať, to určite nie," upozornil Fico.

Podľa neho by táto téma mala byť aj súčasťou rozhovoru s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá v pondelok pricestuje na návštevu Slovenska.

Neriešme len sankcie

Fico poznamenal, že prípadné úplné vypnutie plynu z Ruska by Európe spôsobilo problémy. Zároveň by to mohlo ohroziť hospodársky rast a zamestnanosť na Slovensku.

Ale ani Moskva si podľa neho nedovolí stratiť príjmy, takže môže využívať plyn ako politický nástroj len istý čas.

"Podporoval by som, aby sme sa už konečne všetci upokojili a vrátili naspäť na trajektóriu hospodárskeho rastu. Starajme sa o ľudí, a nie len večne riešime sankcie," vyzval.

Zopakoval, že okrem negatívnych dopadov sankcií nepocítil nič špeciálne, čo by riešilo problémy na Ukrajine.

"Ani vo vzťahu ku Krymu. Všetci sme to odsúdili, ale objektívne si povedzme, Krym je vybavená vec. Dnes už nikto neotvára Krym," podčiarkol premiér.

Vzájomne prospešné vzťahy

V súčasnej situácii, keď sú určité prejavy prímeria na východe krajiny, medzi Moskvou a Kyjevom budú pokračovať rozhovory o plyne, navrhuje na istý čas zmiernenie alebo zrušenie sankcií.

Upozornil, že v zahraničnej politike je obrovské množstvo pokrytectva, preto si Slovensko chce zachovať svoj suverénny postoj. Znova pripomenul, že SR Ukrajine reálne pomáha reverzným plynom.

"Nebuďme pokrytci. Robme v zahraničnej politike veci, ktoré sú na jednej strane solidárne, ale majme aj vlastný názor. Hlavne robme všetko pre to, aby naše vzťahy s nečlenskými štátmi EÚ boli také, aby boli vzájomne prospešné," vyzval Fico.

Vyhlásenia Fica o Ukrajine v nedeľu kritizoval zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš. Najviac kritizoval prirovnanie príchodu vojsk NATO k okupácii vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Za nešťastné považuje aj označenie konfliktu na Ukrajine za geopolitický súboj medzi USA a Ruskom.

Jeho vyjadrenia údajne škodia reputácii Slovenska v zahraničí.