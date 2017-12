Frešo nevyhovel krajom a nezvolal prezídium

Krajskí predsedovia SDKÚ zisťujú, ako môžu Freša odvolať. Ten chce diskutovať s nimi samostatne, kongres nezvolal.

20. okt 2014 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. Predseda SDKÚ Pavol Frešo nevypočul žiadosť šiestich krajských predsedov strany a nezvolal rokovanie straníckeho prezídia.

Naopak Frešo sám inicioval osobné stretnutia s nimi medzi štyrmi očami, čo zas podľa informácií agentúry SITA odmietli krajskí predsedovia.

SDKÚ tak od kongresu, ktorý bol 27. septembra, nemá ani jedného podpredsedu, ani generálneho sekretára a predsedu rozpočtového výboru. Frešo od kongresu nezvolal prezídium, aj keď by malo zasadať raz za dva týždne.

Šiesti krajskí predsedovia žiadali Freša o zvolanie prezídia už 9. októbra, chceli na ňom prediskutovať vnútrostranícku situáciu. Podľa stanov ho však môže zvolať len predseda strany.

Krajskí predsedovia tiež v ten istý deň doručili žiadosť straníckemu súdu. Ten by mal preskúmať stanovy a zistiť, či na odvolanie predsedu strany sú na kongrese potrebné tri pätiny všetkých delegátov alebo prítomných delegátov.

V septembri na mimoriadnom kongrese SDKÚ sa totiž nepodarilo odvolať Pavla Freša z funkcie, pretože za jeho odvolanie nehlasovali tri pätiny všetkých delegátov, ale len prítomných.

Súd o tom bude rozhodovať 8. novembra.

Ak by aj súd rozhodol v prospech krajských predsedov, nič by sa nezmenilo. Pravidlami by sa však musel riadiť už ďalší kongres.

Počkáme do komunálnych volieb, potom chceme Ústrednú radu SDKÚ, uviedol bývalý podpredseda strany a krajský šéf SDKÚ v Košiciach Viliam Novotný.