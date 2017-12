Zvolenský: Znovuzosobášení katolíci nie sú vylúčení z cirkvi

Cirkevní lídri sa vo Vatikáne zaoberali možnosťou pristupovania opätovne zosobášených k svätému prijímaniu.

20. okt 2014

BRATISLAVA. Mimoriadna biskupská synoda podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského ukázala, že stále existuje nesprávna schéma, podľa ktorej sú rozvedení a opätovne zosobášení katolíci, vylúčení z cirkvi.

Ako povedal Zvolenský v pondelok pre agentúru SITA, synoda ukázala, že títo ľudia nie sú vylúčení z cirkvi, ale majú v cirkvi svoje miesto, sú pozvaní, aby prišli do farského spoločenstva aj so svojou životnou komplikovanou situáciou.

„Toto je jedna z pastoračných úloh. Prelomiť takéto nespravodlivé zjednodušenie. Nie sú vylúčení, oni patria do spoločenstva. Treba vychovávať ľudí vo farnostiach, aby nedávali týmto ľuďom nejakým nespravodlivým spôsobom najavo, že do toho spoločenstva nepatria. Patria a sú súčasťou spoločenstva, trpia istou životnou situáciou, ale patria do toho spoločenstva,“ zdôraznil arcibiskup, ktorý zastupoval Slovensko na synode ukončenej v nedeľu.

Synoda sa zaoberala možnosťou pristupovania rozvedených a opätovne zosobášených k svätému prijímaniu, ale aj homosexuálmi.

Cirkev podľa Zvolenského pristupuje ku každému človeku bez toho, že by skúmala jeho sexuálnu orientáciu.

„V tomto zmysle má povinnosť pristupovať ku každému v jeho ľudskej dôstojnosti s ľudským rešpektom. Otázka jeho mravného života patrí do oblasti sviatosti zmierenia,“ dodal.

