Smer siaha sudcom na platy, tí sa búria. Využil to Harabin

20. okt 2014 o 17:08 TASR

Súdna rada je pripravená zmrazovanie platov napadnúť na Ústavnom súde. Tému využil na kritiku aj Štefan Harabin.

BRATISLAVA. Smer chce siahnuť sudcom na platy a tí sa opäť ozývajú. Prísť by mali o každoročnú valorizáciu.

Poslanci vládnej strany navrhujú, aby odmena sudcov bola na úrovni spred dvoch rokov.

V tom čase začínali od takmer 2900 eur v závislosti od odpracovanej praxe na súdoch. Okrem toho dostávajú trinásty aj štrnásty plat.

Poslanci by o návrhu mali rokovať na aktuálnej schôdzi. Zatiaľ je len v prvom čítaní.

Nesúhlas so zmrazovaním v pondelok avizovala aj Súdna rada, ktorá ho považuje za zásah do zákonnej garancie nezávislosti súdnictva.

Predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková hovorí, že nejde o neochotu sudcov prispieť k šetreniu. „Musí však byť zachovaný rovnaký prístup ku všetkým spoločenským vrstvám v danej situácii. Tá nie je taká, aby došlo k zmrazovaniu.“

Hrozia Ústavným súdom

Hrubé platy plat sudcu: 1,3­-násobok platu poslanca (ten je trojnásobkom priemernej mzdy v národnom hospodárstve);

teraz vychádza zhruba na 3200 eur;

v roku 2012 vychádzal takmer na 2900 eur;

sudcovia dostávajú 13. a 14. plat.

Ak Bajánková neuspeje pri rokovaniach o platoch s ministrami a poslancami, členovia rady ju poverili obrátiť sa na Ústavný súd.

Ten už v minulosti viackrát rozhodol, že siahať sudcom na platy je protiústavné. Keď po novele v roku 2010 prišli o časť miezd, ústavní sudcovia sa ich na podnet poslancov Smeru zastali. Štát potom musel ich platy doplácať.

Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že navrhovaný rozpočet s rozmrazením platov sudcov nepočíta.

„Táto téma nie je uzatvorená a aj minister spravodlivosti bude o nej ešte rokovať,“ povedala hovorkyňa Alexandra Donevová.

Minister zváži, či ďalšie zmrazenie nebude protiústavné.

Bajánkovej vraj ide o trafiku

Návrh Smeru a to, že až do pondeloka Súdna rada mlčala, využil na kritiku bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin.

Sudcom, ale aj médiám rozposlal stanovisko, v ktorom zaútočil na Bajánkovú a Smer.

Vládna strana to podľa neho so šetrením nemyslí vážne, keď vytvorila novú funkciu – predsedu Súdnej rady, ktorý má dostávať plat 4300 eur plus príplatok, na ktorom sa zhodne Súdna rada.

Pripomenul, že on aj jeho predchodca Milan Karabín vykonávali funkciu bezplatne.

„Ťažko možno očakávať, že sa vzdá týchto benefitov iba výmenou za to, aby sa sudcom nezmrazili platy, lebo funkcionárska trafika by pre ňu stratila opodstatnenie,“ dodal v liste, ktorý písal ešte pred zasadnutím rady.

To, že sa členovia rady v pondelok proti zmrazovaniu platov postavili, okomentoval, že už im nič iné neostalo, keďže on na to začal upozorňovať ako prvý.

Bajánková Harabinovo vyhlásenie nechcela komentovať. „Súdna rada má oveľa dôležitejšie otázky ako vyjadrenia a apely jedného sudcu,“ povedala.

Zaoberať sa pôvodne mali aj Harabinovými útokmi na novú Súdnu radu, pre časový sklz tento bod odsunuli na november.

Harabin odmietol, že by jeho útoky súviseli s tým, že kandiduje za osemnásteho člena Súdnej rady.