Čakatelia sa vracajú, miesta sudcov nemajú isté

Minister spravodlivosti obnovuje na súdoch symbol rodinkárstva­ justičných čakateľov.

21. okt 2014 o 12:23 TASR, Veronika Prušová

Agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom.

BRATISLAVA. Ústavný súd povedal, že zrušenie justičných čakateľov pred tromi rokmi bolo v poriadku, no minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) ich aj tak vracia na súdy. V utorok mu to väčšinou odobrili aj poslanci vládnej strany.

Noví čakatelia začnú pribúdať od januára budúceho roka. Ministerstvo zatiaľ počíta s pätnástimi miestami. Na viac peniaze v rozpočte nateraz nemá.

Starí sa nevrátia

Justiční čakatelia vracajú sa čakatelia na súdy aj prokuratúru; výberové konania na súdy ostanú otvorené aj pre iné profesie; pri výbere budúcich sudcov bude viac sudcov, o budúcich prokurátoroch rozhodnú len prokurátori; ústna časť výberu sudcov sa bude nahrávať, zostane dôležitejšia ako testy; sudcovia sa budú môcť po návrate z verejnej funkcie uchádzať o post vo vedení súdu už po roku; ak minister odvolá predsedu súdu, ten sa bude môcť brániť žalobou na Najvyššom súde.

Neznamená to však, že všetci, ktorí už raz na týchto postoch boli, sa na ne vrátia. Ak to budú chcieť, musia absolvovať riadne výberové konanie. To môže viacerých odradiť.

„Som vyšší súdny úradník s vykonanou justičnou skúškou a môžem sa priamo zúčastňovať na výberových konaniach na miesto sudcu. V opačnom prípade by som musel absolvovať výberové konanie na čakateľa a následne ďalšie výberové konanie na sudcovské miesto,“ hovorí Michal Drimák z Krajského súdu v Prešove.

Je jedným z mála, ktorý uspel vo výberovom konaní bez toho, aby mal na súde niekoho z rodiny.

Čakatelia sa totiž stali symbolom rodinkárstva na súdoch. Takmer polovica zo 130 mala na súdoch príbuzných. To bol argument, prečo v máji 2011 za ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-­Híd) zanikli.

Čakateľom sa napríklad stal aj syn bývalého predsedu Najvyššieho súdu Branislav Harabin. Ten hovorí, že o návrate na pôvodný post zatiaľ neuvažoval. Ako vyšší súdny úradník pracuje na Krajskom súde v Bratislave.

Ministerstvo hovorí, že pôvodní čakatelia sa automaticky nemôžu vrátiť na svoje miesta, pretože nebudú mať rovnakú náplň práce. Porovnanie nového a starého zákona tomu nenasvedčuje.

Ministerstvo vysvetľuje, že čakateľom pribudnú právomoci až po pripravovanej zmene civilného práva. Rozdiel je aj v ich odbornej príprave, o ktorej rozhodne Súdna rada po dohode s ministerstvom.

Môžu prísť aj iní

Zásadnou zmenou však je, že čakatelia už nebudú mať garantované miesta sudcov. Borec ponechal otvorené výberové konania na sudcov aj pre iné právnické profesie. Šikovní advokáti či iní právnici však budú musieť absolvovať „tréningový kurz“ v Justičnej akadémii.

Zákon ho bližšie neurčuje, čo kritizovala organizácia Via Iuris, ale aj opoziční poslanci. Žitňanská v tom vidí bariéru pri vstupe do justície pre ľudí zvonka.

Minister v rozprave priznal, že k povinnej príprave pristúpil aj na základe vlastných skúseností so sudcami, ktorí prišli na súdy z advokácie. „Plávali v tom teda veľmi zle. Samozrejme, na úkor účastníkov,“ zhodnotil.

Jasnú predstavu o vzdelávaní ministerstvo ani v utorok nepredstavilo. Čas má do januára 2016, keď bude povinné.