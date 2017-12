Fico nebude musieť vysvetľovať slová o peniazoch pre Žilinu

Fico nezvýhodnil Žilinu a primátora Chomu, keď mestu odložil niekoľko miliónový dlh.

21. okt 2014 o 16:08 TASR

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico a jeho vláda nezvýhodňujú starostov a primátorov podľa straníckeho trička.

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol, že neprešetrí podnet, podľa ktorého mala vláda na čele s Ficom porušiť zákon o konflikte záujmov.

Fico ani vláda nezvýhodnili ani mesto Žilina, ktorému odpustili 17,5-miliónový dlh, a ktorému šéfuje Igor Choma kandidujúci aj v novembrových komunálnych voľbách.

Simon: Premiér a vláda sa priznali ku klientelizmu

"Samozrejme, keď príde vláda na výjazdové rokovanie, tak príde s nejakým balíkom, aby regiónu pomohla," povedal Milan Géci zo Smeru. Vláda podľa neho nemá zvýhodňovať ľudí zo Smeru.

"Určite nie, a myslím si, že ani nezvýhodňuje. Zvýhodňuje celý región a nie ľudí zo Smeru," doplnil s tým, že Žiline vláda určite nepomohla preto, že Choma je zo Smeru. Podobný názor majú aj poslankyne Iveta Lišková, Oľga Nachtmannová a Viera Šedivcová.

Ich spolustraník Otto Brixi tvrdí, že vláda nezvýhodňuje žiadnych primátorov a starostov, ale koná na základe toho, aké sú potreby miest, obcí a regiónov. Igor Choma získal podľa Brixiho pomoc preto, že "je primátorom Žiliny a má pozitívnu väzbu na vládu". Brixi zároveň priznal, že on sám ako poslanec Národnej rady SR vyloboval pre svoj región finančnú pomoc.

Peter Osuský (SaS) s Brixiho vnímaním práce poslanca nesúhlasí. "Mojou úlohou poslanca je prijímať zákony pre všetkých, nie vybavovať len pre svoj región," zdôraznil Osuský.

Zsolt Simon z Mostu-Híd sa nazdáva, že Smer zvýhodňuje starostov a primátorov podľa straníckeho trička. Zároveň si myslí, že premiér Fico svojimi vyjadreniami rozdelil ľudí na voličov Smeru a jeho nevoličov, pričom voliči Smeru majú väčšie práva ako tí druhí.

Dodal, že doteraz sa o straníckom klientelizme Smeru len šepkalo, teraz sa však premiér a jeho vláda k nemu otvorene priznali.

Podnet dal Dostál

Výbor sa témou zaoberal na základe podnetu od Ondreja Dostála, podľa ktorého Fico a jeho vláda porušili ústavný zákon o konflikte záujmov. Mali tak urobiť odpustením dlhu mestu Žilina a tiež tým, že premiér pomoc vysvetľoval aj straníckou príslušnosťou primátora.

Pri odpustení 17,5-miliónového dlhu zdôraznil, ako je z jeho pohľadu nevyhnutné, aby primátor mal napojenie na vládne štruktúry alebo na štruktúry Národnej rady.

"Práve to, že pán primátor je súčasne aj poslancom Národnej rady..., ale aj to, že sme spoločná politická štruktúra, toto umožnilo prijať takéto rozhodnutie. Inak by bolo prijímané veľmi, veľmi ťažko," uviedol začiatkom októbra Fico.

Podľa Dostála existuje podozrenie, že Robert Fico a ďalší členovia jeho vlády pri schvaľovaní uznesenia o odpustení dlhu Žiline uprednostnili pred verejným záujmom osobný záujem.