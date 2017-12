Prieskum Focus: SDKÚ je mimo parlamentu, Smer a Sieť mierne stúpli

SDKÚ klesá ku štyrom percentám, Smer a Sieť si oproti septembru polepšili o zhruba jedno percento.

22. okt 2014 o 10:58 Veronika Prušová, Martin Lipták a tasr

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali začiatkom októbra, do parlamentu by sa dostalo len päť strán.

Zastúpenie medzi poslancami stratila aj SDKÚ, ktorú by volilo 4,2 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1031 respondetov, ktorý sa uskutočnil od od 7. do 14. októbra.

Predsedu Pavla Freša výsledok prieskumu nezaskočil. „Po nevydarenom odvolávaní na mimoriadnom kongrese sme aj očakávali krátkodobý pokles preferencií,“ priznal.

Verí, že sa v SDKÚ skončili vnútrostranícke zápasy. „Vrátime sa k práci pre voliča, ktorý sa opäť vráti k zrozumiteľnému pravicovému programu a silnej značke,“ dodal.

Víťazom volieb by sa stal Smer (35,4 percenta), ktorý by obsadil 75 poslaneckých kresiel. Stratil by tak nadpolovičnú väčšinu. Sieť by mala 26 poslancov, KDH o päť menej, Most­Híd a OĽaNO by zhodne zastupovalo po 14 poslancov.

KDH by volilo 9,9 percenta, Most 6,9 percenta a OĽaNO 6,5 percenta.

Okrem SDKÚ by sa do parlamentu už nedostala ani SaS (4,7 percenta). Rovnako na prahu zvoliteľnosti skončili SMK a SNS.

V prieskume respondentom položili otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Z výsledkov tiež vyplynulo, že 18,2 percenta respondentov by nešlo voliť a 14,2 percenta odpovedalo "neviem", respektíve "nechcem odpovedať".

Októbrový Focus