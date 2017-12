Gymnáziá trojkárom nezavrú, Ústavný súd stopol priemer známok

Bývalý minister Čaplovič v snahe motivovať žiakov, aby sa lepšie učili, prekročil hranice ústavy.

22. okt 2014 o 16:35 SITA, Michal Piško

BRATISLAVA, KOŠICE. Na gymnáziá a stredné odborné školy sa budú môcť aj ďalej hlásiť všetci žiaci základných škôl.

Ústavný súd v stredu vyhovel podaniu opozičných poslancov z apríla tohto roka, ktorým napadli prospechové kritérium pri prijímaní.

Sprísnené pravidlá presadil ešte predchádzajúci minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) a platiť mali už v tomto školskom roku.

Čaplovič do zákona pretlačil, aby sa na gymnázia mohli hlásiť iba žiaci, ktorí nemali na konci ôsmeho ročníka ani na polroka deviateho ročníka priemerný prospech horší ako 2,0. Pri stredných odborných školách nesmel byť priemer horší ako 2,75.

Ústavný súd v stredu konštatoval, že takéto kritérium považuje za protiústavné.

Štátna šikana

Poslanec Miroslav Beblavý (Sieť), ktorý podanie inicioval, v stredu rozhodnutie súdu privítal.

„Nie je to o tom, že by sme nechceli kvalitnejšie a náročnejšie stredné školy, ale o tom, že vtedajší minister sa o to pokúšal spôsobom, ktorý nemal žiadnu logiku a bol skôr šikanovaním detí,“ povedal.

„Stačilo, aby sa žiak, ktorému sa rozvádzali rodičia alebo mal práve ťažkú pubertu, pošmykol pri jednom vysvedčení a už mal celoživotný zákaz študovať na gymnáziu,“ vyčíta Beblavý zákonu.

Argumentuje aj tým, že známky majú na každej škole inú váhu a „čím náročnejšia škola, tým väčšie nároky na známky“.

Ministerstvo školstva sa k obsahu rozhodnutia zatiaľ nevyjadrilo a napísalo len, že ho rešpektuje.

Parlament bude teraz musieť zákon do pol roka upraviť podľa nálezu súdu.

Žiaci bez motivácie

Medzi učiteľmi rozhodnutie súdu nevyvolalo jednoznačné reakcie.

„Prospech som nepovažoval za najlepšie kritérium,“ hovorí šéf Asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň.

„Známky z rôznych škôl nie sú vždy rovnocenné. Na gymnáziá by sa mali hlásiť tí, ktorí majú záujem študovať a chcú pokračovať na vysokej škole, to je najdôležitejšie kritérium,“ mieni.

Šéfka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková však upozorňuje, že základné školy majú veľké problémy s motiváciou žiakov.

„Tým, že sa zaviedli normatívy na žiaka, stredné školy prijímajú deti bez ohľadu na výkon a prospech, len aby mali naplnený stav,“ hovorí.

To pripúšťa aj Sadloň. „Ak sa vytvára viac miest, ako je deviatakov, ťažko žiakov väčšmi motivovať.“

Beblavý tvrdí, že jediným riešením je ponechať školy, aby si pri prijímaní študentov uplatnili vlastný vzorec.

„Štát by mal nastaviť len minimálne kritériá prijímania napríklad pri výsledkoch z Testovania deviatakov a riaditeľovi ponechať možnosť, aby mohol vziať do úvahy výsledky testov, známky či olympiády,“ myslí si.