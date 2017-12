ÚPN sídlo nenašlo, všetci ho odmietajú

Ministerstvo dopravy trvá na odchode Ústavu pamäti národa zo svojich priestorov. Odísť nemá kam.

22. okt 2014 o 20:29 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Už len štyridsať dní má Ústav pamäti národa na to, aby si našiel nové sídlo po skončení prenájmu v priestoroch ministerstva dopravy. Oslovil už všetky možné úrady, riešenie zatiaľ nenašiel.

Bez vlastných priestorov je ústav od roku 2003, keď vznikol. Nájomná zmluva vyprší 3. decembra a predĺžiť ju ministerstvo nemieni.

„Čas sa kráti a zrejme budeme v situácii, že tam ostaneme aj bez zmluvy. Na ulicu nás vari pred 25. výročím Nežnej revolúcie nevyhodia,“ vraví hovorca ústavu Tibor Ujlacký.

O pomoc žiadajú prezidenta

Listy so žiadosťou o naliehavé riešenie poslali premiérovi, ministrom vnútra, obrany aj financií. Prosbu o stretnutie adresovali prezidentovi Andrejovi Kiskovi, termín zatiaľ nie je určený.

Od premiéra zatiaľ ÚPN odpoveď nedostal. Minister financií Peter Kažímir odpovedá, že bude hľadať riešenie.

Podobne reagovalo ministerstvo vnútra. „Dostali sme žiadosť o budovu pre ÚPN. V Bratislave však nemáme voľné priestory, ktoré by vyhovovali ich požiadavkám,“ hovorí za ministerstvo Ivan Netík.

Ministerstvo obrany podľa Ujlackého pôvodne ponúklo historickú budovu na Špitálskej ulici, kde sídli časť Generálnej prokuratúry. Ešte v auguste sa však pre SME ministerstvo vyjadrilo, že to neprichádza do úvahy. Rovnakú odpoveď potom poslalo aj ústavu. Úrad vlády redakcii neodpovedal.

V parlamente otázky týkajúce sa ÚPN rieši výbor pre ľudské práva.

„Je to na vedení ÚPN, ktoré by si malo otázku sídla vyriešiť samo. Do kompetencií nášho výboru to nepatrí,“ hovorí členka výboru za Smer Jana Laššáková, ktorá je aj šéfkou poslaneckého klubu strany.