Zmena času ovplyvní jazdu troch rýchlikov

Vlaky z Humenného do Prahy, z Humenného do Bratislavy a z Bratislavy do Humenného budú hodinu stáť na staniciach.

23. okt 2014 o 12:24 SITA

Písmo: A - | A + 1 0 BRATISLAVA. Zmena času, ktorá nastane v noci zo soboty 25. októbra na nedeľu 26. októbra, ovplyvní jazdu troch rýchlikov. Letný čas sa mení na stredoeurópsky, o tretej hodine ráno sa čas posunie o jednu hodinu dozadu, teda na druhú hodinu. Tri rýchliky Železničnej spoločnosti Slovensko preto zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v ceste budú po hodine pokračovať už v stredoeurópskom čase. Zmena sa dotkne vlakov R 442 Šírava z Humenného do Prahy (vlak bude stáť v Čadci), R 614 Zemplín z Humenného do Bratislavy (vlak zastane v Liptovskom Mikuláši) a R 615 Zemplín z Bratislavy do Humenného (vlak bude stáť v Žiline). Všetky východiskové vlaky osobnej dopravy, ktorých odchod je stanovený grafikonom vlakovej dopravy medzi 2:00 a 3:00, budú vypravené podľa stredoeurópskeho času. Všetky vlaky osobnej dopravy, ktorých jazda sa končí medzi druhou a treťou hodinou ráno, budú vedené do cieľovej stanice podľa letného času. Agentúru SITA informovala hovorkyňa Železničnej spoločnosti Slovensko Jana Morháčová.