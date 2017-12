Slováci išli do Himalájí na ľahkú turistiku, uväznil ich sneh

23. okt 2014 o 19:22 Matej Dugovič

Marián a Danka uviazli v Himalájach s ďalšími turistami na štyri dni. Zachrániť ich priletel armádny vrtuľník.

BRATISLAVA. Mala to byť pomerne nenáročná turistika v Himalájach, ktorú by mal so sprievodcom zvládnuť takmer každý.

Náhla zmena počasia, snehová búrka a lavíny však súrodencov Poláčekovcov na štyri dni odrezali od sveta vo výške štyritisíc metrov nad morom.

Nevedeli sme, čo bude ďalej a ako sa dostaneme späť, hovoria letuška Danka a jej brat, IT odborník Marián.

K jazeru nedošli

Mali šťastie, že ich búrka nezastihla v oblasti, kam sa chystali vystúpiť a kde zahynuli dvaja Slováci a desiatky ďalších ľudí.

Obetí je od minulého týždňa 43. Ich počet môže ešte stúpnuť, no už teraz ide o najtragickejšiu udalosť horskej turistiky v Nepále.

Danka, ktorá bola v Himalájach už niekoľkokrát, zlákala do veľhôr svojho brata aj pred rokom. Marián hovorí, že má rád hory a prírodu, preto ho nemusela dlho presviedčať.

Počasie im ani vtedy nevyšlo, na ľahkej päťdňovej turistike im celý čas pršalo.

Tentoraz plánovali dlhšiu, takmer dvojtýždňovú túru až k jednému z najvyššie položených jazier na svete. Október si vybrali, lebo v tomto mesiaci býva spravidla dobrá viditeľnosť.

Pri záchrane turistov musela pomáhať armáda aj s vrtuľníkmi.

Súrodencov Poláčekovcov zachránil vojenský vrtuľník po štyroch dňoch.

Foto: TASR/AP

Prudká zmena počasia

Pohodová turistika, až na niektoré úseky, kde bola úzka cestička vo veľmi strmom kopci, opisuje prvé dni túry Danka. Vtedy im ešte stačilo tričko či neskôr mikina a pomoc sprievodcu.