Na horách bude fúkať silný vietor

Pre Tatry meteorológovia vyhlásili výstrahu druhého stupňa.

24. okt 2014 o 10:30 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav predpovedá silný vietor v severných častiach Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Na hrebeňoch Tatier sa očakáva vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 21 - 27 m/s, čo zodpovedá výstrahe 2. stupňa.

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

O niečo slabší vietor s rýchlosťou 17 - 22 m/s bude dnes fúkať aj v južných častiach Košického kraja.

Navyše, v Košických Olšanoch vystúpila hladina Torysy na 322 cm, čo zodpovedá 2. stupňu povodňovej aktivity.

V Bratislave hrozí vyliatie rieky Dunaj, v okrese Košice-okolie výstraha platí pre Hornád. Tento stav má v okrese Košice-okolie trvať približne do 14.00, v Bratislave do soboty do 7.00 h.

