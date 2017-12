Na Slovensku si držali postavenie balkánske gangy, píše sa v správe SIS

Opozícia by chcela aj správy od vojenských tajných

Anton Martvoň zo Smeru by nechal rozhodnutie na ministerstve a samotných tajných.



BRATISLAVA. Vojenské spravodajstvo (VS) by malo zverejňovať na webe správu o svojej činnosti, ako to robí aj Slovenská informačná služba (SIS).

Myslia si to opoziční poslanci Martin Fedor (SDKÚ) a Pavol Abrhan (KDH).

"Myslím si, že aspoň v rámci toho, čo je možné zverejniť, by malo aj vojenské spravodajstvo, podobne ako to robí SIS, zverejňovať správu," povedal Abrhan.

Podľa Fedora majú občania právo vedieť, ako vojenské spravodajstvo pracuje. "Verejnosť by mala byť viac informovaná."

Anton Martvoň zo Smeru nevidí problém v istej informovanosti verejnosti, niektoré veci ohľadom práce vojenských tajných však podľa neho majú zostať utajené.

"Osobne si myslím, že je dobré, aby niektoré veci občania vedeli. Ale je dôležité, aby niektoré veci zostali utajené kvôli ochrane agentov," poznamenal.

Zverejňovanie správy o činnosti vojenského spravodajstve by nechal na vedení ministerstva obrany a tajných.

"Je na nich, aby posúdili, či je vôbec možné dávať na internet nejaký výcuc zo správy o činnosti vojenského spravodajstva," doplnil.