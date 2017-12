Šéfka Štátneho archívu: V archíve máme aj recept na Tresku

Našim archivárom chýba komora na ošetrovanie písomností prelezených mikororganizmami.

24. okt 2014 o 20:18 Michal Piško

Bez maďarčiny a latinčiny nezmôže náš archivár nič, hovorí Lenka Pavlíková, riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra.

Keby sme teraz nerobili rozhovor, čo by robila šéfka archívu?

„Riadila by som chod archívu, kontrolovala kolegov, sledovala vybavenosť spisov, alebo by som sa venovala odbornej vedeckej práci, čo by sa mi páčilo viacej. Na to mám, žiaľ, čas iba v piatky, keď sú archívy pre verejnosť zatvorené.“

Koľko je dnes na Slovensku archivárov?

„V štátnych archívoch ich pôsobí tristo. Okrem toho archivári pracujú aj v súkromných archívoch, ktoré si zriaďujú napríklad veľké spoločnosti či kultúrne inštitúcie.“

Ako sa človek stane archivárom?

„Zväčša vyštuduje archívnictvo na Univerzite Komenského alebo na Prešovskej univerzite. V archíve pracujú aj historici. Archivár musí okrem dejín zvládnuť aj pomocné vedy historické: bez paleografie, heraldiky či jazykov by sme si nevystačili.“

Načo sa často aj zdanlivo nepodstatné listiny ukladajú pre budúcnosť?

„Neukladá sa hocičo. Spravujeme aj dokumenty významných podnikateľských subjektov na území západného Slovenska, ale iba tri až päť percent z ich záznamov sú archívne dokumenty. Medzi nimi zakladacia listina, audítorská správa, výročné správy či osobné spisy významných manažérov. To sú informácie, ktoré hovoria o vzniku spoločnosti, predmete jej činnosti, premenách a jej zániku. Rozhodne to nie je bežná korešpondencia. Ak budú raz historici písať dejiny hospodárstva, Slovnaft bude určite podnik, o ktorom budú písať. Preto je dôležité tieto dokumenty zachovať.“

Čo všetko sa ukladá?

„Pri podnikoch ochraňujeme okrem základných dokumentov aj informácie o technológii výroby, napríklad receptúry výrobkov Pečivární Sereď. Máme aj archívy z podniku Ryba, kde sú informácie o výrobe našej populárnej Tresky. Zachovali sa aj dizajnové návrhy, ako mali vyzerať práčky z Kovosmaltu Trnava. Z Armatúrky Myjava, ktorá vyrábala batérie, máme zachované patenty výrobkov vrátane dokumentov z vojnového obdobia, keď museli zmeniť zameranie na výrobu ručných granátov.“

Takže u vás sa dá zistiť receptúra výroby Tresky?