Gašparovič chce vysvetľovať Čentéša, faxoval mimo úradných hodín

Bývalý prezident poslal na Ústavný súd v Košiciach podanie päť minút pred začiatkom pojednávania.

24. okt 2014 o 21:04 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Exprezidentovi Ivanovi Gašparovičovi sa podarilo vo štvrtok faxovať z bratislavského pracoviska Ústavného súdu do Košíc aj mimo úradných hodín, keď v poslednej chvíli dával podanie v kauze Jozefa Čentéša, ktorý napadol rozhodnutie nevymenovať ho za generálneho prokurátora.

V Bratislave majú oficiálne otvorené len v pondelky a stredy, Gašparovič však na pracovisku v budove starej Národnej rady, kde má sídlo aj exprezidentova kancelária, uspel aj mimo úradného času.

V poslednej chvíli

Ústavný súd to vysvetľuje tým, že právny zástupca exprezidenta Peter Keltoš prišiel na detašované pracovisko už v stredu, ale zamestnankyňa bola práve na školení v Košiciach.

Právneho zástupcu usmernili, aby s podaním, ak trvá na tom, že ho chce podať osobne, prišiel v Bratislave vo štvrtok ráno. Keltoš mohol podanie odfaxovať už v stredu zo svojej kancelárie. Mnohí advokáti to tak robia a na detašované pracovisko vôbec nechodia.

Keltoš sa nevyjadril, pretože je viazaný mlčanlivosťou. S Gašparovičom sa redakcii nepodarilo skontaktovať.

V podaní, ktoré prišlo krátko po začiatku pojednávania o Čentéšovi, žiadal o odročenie. Odoslal ho o 9.55, päť minút predtým, ako mali v Košiciach začať pojednávať, na východe prijali fax o 10.08.

Exprezident tvrdil, že účastníkom konania má byť on a nie prezident Andrej Kiska. Sťažoval sa, že nedostal predvolanie a o pojednávaní sa dozvedel len z médií.

Spochybnil Kisku

Gašparovič písal ústavným sudcom, že rozhodnutie nevymenovať Čentéša prijal na základe vlastného svedomia a presvedčenia, a tak nemôže dôvody jeho rozhodovania vysvetľovať Kiska. Sťažnosť však smeruje voči prezidentovi ako štátnemu orgánu a nie ako voči fyzickej osobe.

Zároveň Gašparovič spochybnil, že Kiska zobral späť námietky voči ústavným sudcom, ktoré on na súd poslal. Jeho a Čentéšove námietky spôsobili, že o sťažnosti nemal kto rozhodnúť.

Konanie odblokoval práve Kiska späťvzatím námietok. Ak by Ústavný súd Gašparoviča pripustil do konania, tak by zloženie senátu mohol opäť namietať. To mu však senát pod vedením Ladislava Orosza neumožnil. Povolil mu, aby sa k pojednávaniu vyjadril. Čas má do začiatku decembra, na kedy konanie odročil.

Čentéša parlament zvolil v júni 2010. Koncom decembra 2011 ho Gašparovič odmietol vymenovať. Vzápätí poslal ústavnú sťažnosť.

Keďže súd nemohol rozhodovať, poslanci Smeru si zvolil svojho kandidáta. Jaromíra Čižnára vymenoval Gašparovič za generálneho prokurátora vlani v júli.