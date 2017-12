Sieť otáča a ponúka spoluprácu, KDH sa nechystá ustupovať

Kandidáti Siete na primátorov mali ísť do volieb pôvodne väčšinou sami.

24. okt 2014 o 21:27 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Ani krátko pred miestnymi voľbami ešte nemusí byť jasné, kto do hlasovania vydrží na kandidátkach.

Primátorskí kandidáti Siete Radoslava Procházku mali byť 15. novembra väčšinou osamotení, teraz sa chcú s pravicou spájať.

V Prešove by mohla Sieť podporiť kandidátku širokej pravicovej koalície Andreu Turčanovú a stiahnúť vlastného kandidáta Martina Ďurišina.

Stanislav Ferenc z KDH naznačuje, že opačne by to mohlo byť zložitejšie. „Treba zvážiť to, kto sa má v prospech koho vzdať, pani Turčanová má podporu piatich strán.“

Ďurišin na e-­maily do uzávierky neodpovedal. Favoritom je v meste stále súčasný primátor Pavel Hagyari ako nezávislý kandidát s podporou Smeru.

V Žiline už Martina Barčíka okrem Siete podporujú aj SDKÚ, Nova, SaS a OKS.

Proti nemu stále stojí podpredseda KDH Peter Belinský, ktorý tvrdí, že s ním zatiaľ nikto nehovoril a mali ho osloviť skôr. „Príde mi to, ako keby pán Procházka chytal mačku za chvost.“

Martin Kapitulík zo Siete povedal, že zatiaľ iba začali, ale chcú spojiť celú stredopravú scénu v Žiline. „Viac budeme vedieť budúci týždeň.“

Smer má silného kandidáta, primátora Igora Chomu. Vláda Roberta Fica mu tento mesiac odpustila miliónové dlhy za dedinu pre automobilku Kia. Procházka práve preto zmenil názor na pravicové koalície.

Pravicové strany zatiaľ dohodu so Sieťou nepotvrdili. Priechodnejších kandidátov chce v ôsmich mestách, ani jej kandidátka na primátorku Bratislavy Tatiana Kratochvílová však skončiť nemieni.