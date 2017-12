Slovensko dá na boj proti ebole 90-tisíc eur

Slovensko prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie pošle peniaze na stany, postele či toalety.

25. okt 2014 o 9:00 TASR

Do krajín s prípadmi eboly ministerstvo neodporúča cestovať.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Slovensko plánuje africkým krajinám postihnutým ebolou poskytnúť ďalšiu pomoc.

Na vybudovanie poľných nemocníc chce Ministerstvo vnútra a Ministerstvo obrany prispieť materiálno-humanitárnou pomocou v hodnote asi 90-tisíc eur.

Pôjde o stany, postele, prikrývky, osvetlenie, uteráky, generátory, umývadlá a toalety, povedal pre TASR riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Peter Susko. O prehodnotenie možností v boji proti ebole vyzval ostatné rezorty šéf diplomacie Miroslav Lajčák.

Ministerstvo zahraničia zvažuje aj vytvorenie stálej pracovnej skupiny, ktorá by koordinovala aj pomoc prostredníctvom Svetovej zdratovníckej organizácie (WHO). Na pomoc už predtým dalo Slovensko WHO 15-tisíc eur.

V krajinách postihnutých ebolou nie je žiaden Slovák, a teda ani slovenský lekár, konštatoval Susko. Ministerstvo pre zvýšené riziko neodporúča cestovanie do Libérie, Sierry Leone a Guinejskej republiky. Zvážiť treba aj cesty do ich metropol a pozor si treba dať na riziká vzniku nových prípadov v Mali a na Pobreží Slonoviny. Zo zoznamu rizikových krajín vypadla Nigéria.