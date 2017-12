Cudzie tajné služby sa snažia špehovať naše ministerstvá a úrady, tvrdí SIS

Zamestnanci ministerstiev dostali školenie, ako si na bezpečnostné riziká dávať pozor. Špionáže je ale u nás viac.

25. okt 2014 o 16:00 TASR

Cudzie tajné služby sa snažia infiltrovať do štátnej správy.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

BRATISLAVA. Cudzie spravodajské služby sa snažili infiltrovať do ústredných orgánov štátnej správy aj do slovenských bezpečnostných zložiek, pričom chceli aj ovplyvňovať verejnú mienku. Vo svojej správe o činnosti za minulý rok to tvrdí Slovenská informačná služba.

"Pokračoval ich zvýšený záujem a aktivity v ekonomickej, vedeckej, vojenskej oblasti a v oblasti priemyselnej špionáže. SIS okrem iného zaznamenala rizikové a neštandardné aktivity niektorých zahraničných spoločností na Slovensku, ktoré by mohli byť využívané v prospech cudzích spravodajských služieb," uvádza sa v správe spravodajskej služby.

Ďalej v nej poznamenáva, že rozvoj spolupráce SIS s partnerskými spravodajskými službami z členských krajín NATO, Európskej únie a so spravodajskými službami niektorých ázijských krajín prispel k efektívnemu výkonu kontrašpionážnej ochrany Slovenska.

V roku 2013 uskutočnila SIS pre zamestnancov viacerých orgánov štátnej správy projekt bezpečnostného povedomia. Pracovníci SIS prednášali o IT bezpečnosti či o potenciálnych rizikách a nebezpečenstvách pri práci s utajovanými skutočnosťami.