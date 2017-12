Prezident Kiska vystúpi so správou o stave spoločnosti na budúci rok

Kiska by chcel so správou vystupovať aspoň raz za rok. Pred poslancami vystúpil v deň inaugurácie 15. júna, keď hodnotil aj stav spoločnosti.

25. okt 2014 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska tento rok zrejme v Národnej rade so svojou správou o stave spoločnosti nevystúpi. S hodnotením by mal prísť na budúci rok. Vyplýva to z vyjadrení Romana Krpelana z prezidentovho tímu.

"Prezident Andrej Kiska uvažuje o dvoch termínoch, začiatok budúceho roka alebo v júni, teda rok od nástupu do funkcie," povedal Krpelan.

Kiska ešte pred svojím zvolením hovoril, že má záujem vystupovať v parlamente, a to nie len so správou o stave spoločnosti, ale aj v prípade, "keby bolo niečo mimoriadne dôležité, na čo by bolo treba upozorniť parlament".

Povedal tiež, že so správou by chcel vystupovať aspoň raz za rok.

Prezident naposledy vystúpil pred poslancami Národnej rady v deň jeho inaugurácie 15. júna. V príhovore hodnotil aj stav spoločnosti, ktorá podľa neho stagnuje. Apeloval na angažovanosť ľudí vo verejnom živote.

Deklaroval, že je pripravený povzbudzovať ľudí, ktorí nerezignovali, vyznávajú slušnosť a morálku a pomáhajú tomu, aby sa dobrý pocit nekončil za dverami ich príbytkov. Odsúdil tiež korupciu, vyzdvihoval morálku.