Ministerstvo vnútra hovorí o projekte vládneho mestečka

25. okt 2014 o 17:35 SITA

Slovensko by mohlo mať všetky ministerstvá v jednom komplexe. Staré budovy sú údajne nehospodárne.

BRATISLAVA. Ministerstvá sídliace v historických budovách v centre Bratislavy by sa mohli presťahovať do nového a úspornejšieho komplexu budov. To je podstata projektu vládneho mestečka, nad ktorým uvažuje ministerstvo vnútra.

Spolu s rezortom financií rokujú o projekte s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Potvrdila to vedúca Služobného úradu ministerstva vnútra Denisa Saková na stretnutí s novinármi.

Projektom chcú ušetriť

Cieľ je, aby všetky štátne inštitúcie v hlavnom meste fungovali v komplexe veľkokapacitných budov.

Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka si projekt bude vyžadovať konsenzus naprieč politickými stranami.

„Je to projekt cez volebné obdobie, musí spĺňať kritériá všeobecnej dohody. Keď budú na stole konkrétne čísla, tak ho predstavíme verejnosti a poslancom,“ povedal.

Projekt má viacero fáz. „Musíme vedieť, kto môže byť jeho súčasťou, a hlavne, aké ponuky z trhu budeme mať. Sú to desaťtisíce metrov štvorcových, ktoré by mali v konečnom dôsledku priniesť úspory na energiách, na priestoroch a na nákladoch,“ vravel.

Neutrálny rozpočet

Niektoré štátne budovy sú totiž podľa Kaliňáka nehospodárne, so zbytočne veľkými chodbami a priestormi, náročné na prevádzku. Ďalšiu výhodu projektu vidí Saková v tom, že úradníci by nemuseli cestovať z jednej strany mesta na druhú pri vybavovaní agendy.

Pre štátny rozpočet by mal byť projekt neutrálny.

„Hodnota budov, ktoré máme v tejto chvíli, by mala byť približne totožná s hodnotou budov, ktoré by sme mali nadobudnúť,“ poznamenal Kaliňák s tým, že investor by získal lukratívne miesta, štát by zase ušetril fungovaním v lepších priestoroch.