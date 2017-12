Matovičovi prekáža, že vlaky zadarmo budú aj pre rakúskych dôchodcov

Podľa Matoviča sa budú turisti chodiť zadarmo vyvážať našimi vlakmi a ľudia chodiaci autobusom sú diskriminovaní.

26. okt 2014 o 15:10 SITA

BRATISLAVA. Poslancovi a lídrovi Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igorovi Matovičovi sa nepáči, že slovenskými vlakmi budú môcť zadarmo cestovať aj občania Rakúska, Nemecka či Švajčiarska.

"Na jednej strane bodaj by sme zvýšili prísun týchto ľudí na Slovensko, ale nie zadarmo, to mi pripadá až úchylné," povedal v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 v RTVS.

Musí byť aj pre bohatých turistov

Minister dopravy Ján Počiatek zo Smeru mu oponoval, že toto opatrenie sa musí týkať aj bohatých turistov zo západných krajín ako občanov Európskej únie.

"Ale snáď si nemyslíte, že teraz prídu tisíce švajčiarskych dôchodcov, ktorí sa tu budú voziť našimi vlakmi. A keby aj prišli, tak by to bolo určite potešujúce z dôvodu podpory cestovného ruchu. Keď už by sme prišli, niečo by si tu kúpili, niečo by tu zjedli," poznamenal šéf rezortu dopravy.

Matovič tiež prekáža, že vlaky zadarmo budú aj pre študentov z bohatých rodín a bohatých dôchodcov. "Deti zo zbohatlíckych rodín si povedia, že ideme na víkend na výlet a budú po Slovensku cestovať vlakom zadarmo," tvrdí poslanec.

Diskriminačné pre miesta bez vlaku

Poslanec tiež ministrovi dopravy vyčítal, že opatrenia je diskriminačné voči obyvateľom obcí, ktoré nemajú vôbec železničnú trať. Navyše títo ľudia budú podľa Matoviča cestovať autobusmi drahšie, keďže podľa neho sa v konečnom dôsledku zvýši cestovné v autobusovej doprave.

Minister si nemyslí, že by sa cestovné v autobusoch zvyšovalo, pretože aj autobusová doprava je dotovaná. "VÚC-čky podľa našich štatistík dotujú autobusovú dopravu zhruba 120. mil. eur," dodal.

Na margo Matovičových tvrdení, že opatrenie by sa nemalo týkať bohatých, minister dopravy uviedol, že je oveľa jednoduchšie urobiť to plošne ako vymýšľať zložitý systém. Opatrenie je navyše podľa neho pomerne adresné.

"Nehovorím, že nemá výnimky, ale dominantným spôsobom skončia ušetrené peniaze v rozpočtoch rodín, ktorých sa to týka a ktorým to pomôže," povedal. Deti zo zbohatlíckych rodín podľa neho aj tak cestujú autom a vlakmi asi jazdiť nezačnú.