Čo najviac hnevá zdravotné sestry? Nie sú to peniaze

V anonymnom dotazníku sestry povedali, čo im najviac prekáža.

26. okt 2014 o 21:32 Ján Krempaský

Zaujímajte sa viac o pomery oddelení, kde vás liečia, odkazujú sestry pacientom a ich rodinám.

BRATISLAVA. Robíme za oveľa nižšiu mzdu, ako tvrdia oficiálne štatistiky. V nočnej službe je na jednu sestru aj 28 pacientov. Nezriedka robíme odbornú prácu za lekárov, ktorí nechcú byť v nočnej službe rušení. Niekedy nás považujú za slúžky, ale ani my nemáme medzi sebou najlepšie vzťahy.

Takto vidia svoju prácu a vzťahy sestry, keď nemusia uviesť svoje meno ani nemocnicu, v ktorej pracujú.

Na zistenie ich názorov sa podujala Asociácia sestier a pacientov, ktorá robila od vlaňajšieho septembra do tohtoročného apríla medzi nimi prieskum formou on-line dotazníka.

Vyplnilo ho 2406 sestier. SME videlo odpovede sestier, ktoré robia na akútnych oddeleniach. Tie tvoria len približne 20 percent odpovedí, ale podľa šéfky asociácie Ľubice Kočanovej sú veľmi podobné tým, čo hovoria ostatné.

SME spojilo najčastejšie pripomienky sestier do piatich bodov.

1. Málo sestier, veľa pacientov

Na oddeleniach pracuje menej sestier na počet pacientov, než to nemocniciam povoľujú predpisy.

„Sestra v nočnej službe na oddelení má 28 ľudí plus pohotovosť, ktorú vykonáva,“ napísala jedna sestra v dotazníku.

V nočnej službe by podľa predpisov malo byť na jednu sestru najviac 18 pacientov, ak dostane na pomoc sanitárku, môže sa tento počet zvýšiť na 21.

„Nedostatok personálu - lekárov, sestier, sanitárov je bežná prax hlavne v „ziskových“ nemocniciach,“ reaguje na tvrdenia sestier Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

„Nemôžem vylúčiť, že sa to individuálne nekoná, ale nemáme poznatky, že by to bolo pravidelné,“ reaguje Marián Petko, šéf Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje najmä malé a stredne veľké regionálne nemocnice.

2. Sestry robia prácu lekárov

„Veľa práce vykonávame za lekárov, napríklad aplikácie vnútrožilových liekov injekčne či infúzií,“ uvádza príklad k ďalšiemu hromadne opakovanému problému iná sestra.

Sestry podľa Kočanovej na základe údajov z prieskumu tiež nelegálne podávajú anestézie, intubujú a extubujú pri operáciách alebo podávajú transfúziu krvných derivátov.

Platy sestier Na Slovensku pracuje vyše 44­-tisíc sestier a ich priemerný vek je 47 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že priemerný plat sestier je 1016 eur .

V štátnych nemocniciach je to najmenej od 640 do 928.

V neštátnych a regionálnych nemocniciach sú platy okolo 500 eur.

O zákone zvyšujúcom sestrám platy Ústavný súd vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou .

Ministerstvo teraz pripravuje nový zákon o platoch, ale len pre sestry v štátnych nemocniciach.

„Keď začali sestry uvažovať, že nebudú dávať vnútrožilovo lieky, tak im primár povedal, že len nech to skúsia,“ píše jedna z nich.