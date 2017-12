Prieskum Polis: SDKÚ je mimo parlamentu, Smer a Sieť sú stabilné

Aj v októbrovom prieskume Polis získala SDKÚ okolo troch percent. Smer má 37 percent hlasov a Sieť 12.

27. okt 2014 o 12:42 SITA

BRATISLAVA. Ak by boli parlamentné voľby v polovici októbra, vyhrala by ich strana Smer, ktorá by získala 37,3 percenta hlasov.

Sieť by získala podporu 12,4 percenta, Most 9 percent, KDH 7,9 percenta, OĽaNO 6,9 percenta a SMK 5,8 percenta.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý urobila pre agentúru SITA od 14. do 19. októbra na vzorke 1 412 respondentov starších ako 18 rokov na území celého Slovenska.

Mimo parlamentu by znova skončili SDKÚ, ktorá má len 3,1 percenta, SaS so štyrmi percentami, Nova s podporou 2,8 percenta a SNS so ziskom 4,2 percentami.

Na voľbách by sa zúčastnilo podľa prieskumu 55-percent opýtaných, nerozhodnutých bolo 24 percent a voliť by nešlo 21 percent respondentov.

Poslanecké mandáty by si v prípade spomínaných výsledkov rozdelili strany nasledovne: Smer by obsadil 71 kresiel, Sieť 24 , Most by zastupovalo 17 poslancov, KDH 15, OĽaNO 12 a SMK 11.