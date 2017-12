Kiska sa stretol s našimi europoslancami, chce z toho tradíciu

Neprišli len Boris Zala a Monika Smolková zo Smeru. József Nagy vidí v prezidentovi nádej na priblíženie Únie.

27. okt 2014 o 13:32 sita, tasr

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok v Prezidentskom paláci skupinu jedenástich slovenských europoslancov.

Neprišli len Boris Zala a Monika Smolková, obaja zo Smeru.

Iniciátorom bol samotný Kiska. V stretnutiach chce pokračovať a s europoslancami sa chce vidieť vždy aspoň raz do roka.

Kiskov predchodca Ivan Gašparovič sa s europoslancami často nestretával.

"Stretol sa s nami jedenkrát na začiatku roku 2004 a už potom vôbec," zaspomínal Miroslav Mikolášik (KDH).

"Myslím, že ten vzťah bude ďaleko lepší ako k predošlému prezidentovi," povedal europoslanec Richard Sulík (SaS).

Rozhovor s hlavou štátu pozitívne hodnotí Eduard Kukan (SDKÚ).

S Kiskom podľa neho hovorili najmä o nízkej volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska v Únii.

"Myslím, že všetci majú záujem pokračovať v tomto dialógu," dodal Kukan.

Podľa Józsefa Nagya (Most) treba vyzdvihnúť, že prezident ako najvyšší ústavný činiteľ sa o európske témy zaujíma.

"Celá téma bola o tom, prečo bola taká nízka účasť v eurovoľbách a čo by pre to mohol urobiť prezident. Ja si myslím, že ako nadstranícka postava bez politickej zaujatosti by mohol prepojiť Slovensko a Európsku úniu ako vnútropolitickú tému, aby sme nevnímali Únia ako niečo, čo sa deje za našimi hranicami," myslí si Nagy.

Ivan Štefanec (SDKÚ) doplnil, že prezident ich vyzval, aby sa na neho obrátili vždy, keď to budú potrebovať.