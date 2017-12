Čižnár kritizuje štátne orgány za zlú ochranu týraných žien a detí

Generálny prokurátor sa nečuduje, že ženy neoznamujú násilie, keď páchateľa prepustia ako v Liptovskej Lúžnej.

27. okt 2014 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Štátne orgány podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára zlyhávajú v ochrane týraných žien a detí.

Nečuduje sa ženám, že neoznamujú prípady domáceho násilia, pretože majú strach pred násilníkom.

Stav v problematike domáceho násilia Čižnár označil v parlamente pri diskusii o správe o činnosti prokuratúry za zlý.

Málo efektívne podľa jeho slov postupujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obce i samosprávne kraje.

"Ďalším dôvodom je často pomalá neúčinná súdna ochrana v občianskom súdnom konaní, pretože § 75 a § 75a Občianskeho súdneho poriadku sú využívané minimálne. Napokon chýba rýchla a účinná dostatočná represívna trestná spravodlivosť. No a v nekonečnom alebo konečnom dôsledku je to, že túto trestnú činnosť neoznamujú poškodené, predovšetkým týrané ženy, a v tej súvislosti aj deti, údajne zo strachu," konštatoval Čižnár.

Chybu hľadá u svojich

Ako príklad spomenul dvojnásobnú vraždu v Liptovskej Lúžnej, kde muž v auguste zastrelil svoju bývalú družku a jej matku, zbraň potom obrátil aj proti sebe.

Čižnár upozornil, že páchateľ bol už dvakrát stíhaný za násilie voči družke a vyšiel z výkonu trestu a bol stíhaný za ďalší útok.

"Pani sudkyňa nevidí dôvody väzby pre takéhoto človeka. Spravil to dvakrát, vyšiel z výkonu trestu, spravil to tretíkrát, je za to stíhaný. Pani sudkyňa je povinná zo zákona skúmať dôvody väzby v každom štádiu konania. Ona to neurobila napriek tomu, že bola upozorňovaná prokurátorkou, že tu hrozí reálne nebezpečenstvo. Samozrejme, že to nestačilo. Výsledok - dvaja mŕtvi," konštatoval generálny prokurátor.

"Ja sa potom pýtam, aké máme my morálne právo hovoriť, že tie ženy sa boja niečo ohlasovať, keď toto niekto vidí, čo sa stalo, keď toto niekto vidí, aký systém ochrany je nastavený pre nich, tak ja sa nečudujem, že tam je ten strach, že to neoznámia, pretože potom volia menšie zlo v úvodzovkách a nechajú sa otĺkať, nechajú sa biť, pretože ak na konci vidia to, čo sa stalo v Ružomberku, tak potom neviem, kde je chyba, ale chyba je asi v nás," dodal.

"Ja nemôžem vyčítať tým ženám, že neoznámia týrania, či už svoje, alebo týranie detí, pokiaľ behajú po slobode, pokiaľ bývajú v tom istom byte ako bývajú tí poškodení, a potom sa nám stáva, že aj keď to tá žena oznámi, tak za pol roka zmení totálne výpoveď," uzavrel generálny prokurátor.

Zlá ochrana maloletých

Štát podľa Čižnára musí zlepšiť svoju činnosť aj v oblasti ochrany maloletých.

Ako prípad uviedol smrť štvormesačného chlapčeka z Prievidze, ktorého do nemocnice doviezli s opuchom mozgu, v krvi mu však našli zvyšky amfetamínu.

"Súd odvolací už ten dôvod väzby videl, ale prepustil páchateľa s tým, že prijali jeho sľub, dal mu aprobačný dohľad a dal mu obmedzenie, ktoré má spočívať v tom, aby nepožíval omamné látky. Ja sa pýtam, ak je niekto závislý na požívaní omamných látok, tak akú mám istotu, že to nebude robiť ďalej. Robia to aj otecko, aj mamička. Otecko niekoľkokrát stíhaný za majetkovú a násilnú trestnú činnosť, momentálne stíhaný za drogovú trestnú činnosť. Ak má byť toto ochrana maloletých, tak ideme veľmi zlým smerom," konštatoval.

Čižnár si myslí, že zdravotnícki pracovníci dostatočne signalizujú príslušným orgánom, ak má dieťa problémových rodičov.

"Podľa mojich vedomostí len v roku 2013 títo ľudia podali vyše 200 signalizácií týmto orgánom, ktoré sa o deti majú starať a ak mám dobrý údaj, tak tento rok to bolo už vyše 500. Ja sa pýtam, kde sú nejaké výstupy? Nikde. Mňa nezaujíma tvrdenie, že ich je málo, to mne je jedno. Nech ten štát ich posilní, ale oni si tie úlohy plniť budú, lebo keď si ich plniť nebudú, tak dopadneme tak, ako sme dopadli. Nikto mi nevysvetlí, ako môže byť štvormesačné dieťa intoxikované," podotkol Čižnár.