Bezdomovcom pomôže byt, vedia si ho udržať

Až 90 percent ľudí bez domova si udržalo prácu aj byt, čo dostali, tvrdí štúdia. Na Slovensku je nájomných bytov málo.

27. okt 2014 o 20:10 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ak bezdomovci dostanú byt od obce či od štátu, viac ako 90 percent z nich si ho dokáže vlastnými silami udržať. Autori štúdie, na ktorú upozornil český denník MF Dnes, nedávno skúmali programy sociálneho bývania v Amsterdame, Glasgove, Budapešti, Kodani a Lisabone.

S Housing First (Najskôr bývanie) máme skúsenosti aj na Slovensku. Pred viac ako siedmimi rokmi s ním začalo občianske združenie Proti prúdu pod názvom Krištof.

Väčšina našich miest a obcí však dáva prednosť podpore útulkov a nocľahární. Jedným z dôvodov je aj nedostatok nájomných bytov.

Na Slovensku žije podľa odhadov okolo päťtisíc bezdomovcov. Len v Bratislave od dvoch do štyroch tisíc.

Byt mala niekoľko rokov

„Projekt Krištof sme realizovali od roku 2005 do roku 2007 v rámci programu IS Equal,“ vysvetľuje Nina Beňová zo združenia. Aktivisti pracovali so 70 ľuďmi bez domova. Z nich 34 pomohli s bývaním a bývanie a prácu si udržalo 20 ľudí.

Jednou z nich bola aj Veronika, ktorá si podľa Beňovej udržala byt niekoľko rokov a rovnako aj prácu. Prišla o ňu, až keď zatvorili Park oddychu a kultúry v Bratislave.

Novú prácu sa jej už nepodarilo nájsť ani preto, že je v penzijnom veku. Dnes žije v útulku a popri dôchodku predáva časopis Nota Bene.

Ani aktivistom sa nepodarilo pre nedostatok peňazí, ktoré boli časovo obmedzené, pokračovať v Housing First. Beňová však tomuto modelu verí. „Istota bývania bola kľúčová na udržanie sa v zamestnaní aj na riešenie ostatných problémov,“ vraví.