Cez Ústavný súd prešli tri otázky referenda o rodine

Na partnerstvá sa pýtať nesmú, na adopciu áno. Prezident sa rozhodne, či referendum vyhlási.

28. okt 2014 o 14:06 Matúš Burčík





BRATISLAVA. Ak prezident Andrej Kiska vyhlási referendum, ktoré žiada Aliancia za rodinu, nebude v ňom otázka o odopretí práv pre registrované partnerstvá.

Ústavný súd rozhodol, že je protiústavná.

Ostatné tri otázky sú podľa súdu v poriadku vrátane tej o zákaze adopcií homosexuálnymi pármi.

Teraz záleží na prezidentovi, či vyhlási rerendum iba s troma otázkami, alebo sa rozhodne nevyhlásiť ho vôbec.

Prezidentská kancelária sa zatiaľ nechce k ďalšiemu postupu vyjadrovať. Počká na písomné zdôvodnenie verdiktu. Po jeho preštudovaní Kiska rozhodne.

Vopred nechcel hovoriť ani bývalý šéf Ústavného súdu a prezidentov poradca Ján Mazák.

„Toto rozhodnutie potvrdzuje, že pán prezident sa oprávnene obrátil na Ústavný súd. Ak by tak neurobil, a referendum by vyhlásil so všetkými otázkami vrátane tej, o ktorej Ústavný súd rozhodol, že sa týka základných práv, mohlo by sa to, vcelku logicky, považovať za porušenie ústavy hlavou štátu,“ hovorí.

Právnik radí vyhlásiť

Otázky Ktoré prešli Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania? Ktorá neprešla Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

Viacerí ústavní právnici sa vyjadrili, že prezident by mal vyhlásiť referendum s troma otázkami.

„Ak sa podľa názoru Ústavného súdu tri otázky netýkajú ľudských práv, tak by o týchto troch mal prezident vyhlásiť referendum, o štvrtej nemôže,“ povedal pre agentúru SITA bývalý ústavný sudca Eduard Bárány, ktorý je poradcom premiéra Roberta Fica zo Smeru.

Hoci tri otázky Ústavný súd schválil, Aliancia za rodinu to za víťazstvo nepovažuje.

„Slušní ľudia sa dnes stali obeťou systému. Ústavný súd im zakázal povedať svoj názor na to, čo je rodina, a my to považujeme za niečo skutočne škandalózne. Toto nie je demokracia, to je sudcovská tyrania,“ oznámil hovorca aliancie Anton Chromík na brífingu, ktorý zvolal pred prezidentský palác.

Potom si symbolicky zakryl ústa červeným symbolom X. Na otázky odmietol odpovedať.

Z rozhodnutia Ústavného súdu je sklamaná iniciatíva Inakosť, ktorá zastupuje práva sexuálnych menšín.

Očakávala, že súd vyhlási za protiústavné referendum ako celok.

„Neskrývaným úmyslom organizátorov je okrem iného zamedziť prístup časti obyvateľstva k právnym inštitútom manželstva, adopcií a registrovaných partnerstiev, ktoré spadajú pod právo na súkromie a rodinný život, a do budúcna tento stav zabetónovať,“ povedal šéf Inakosti Martin Macko.

Rozhodli aj odlišne

Referendum o otázkach týkajúcich sa základných ľudských práv ústava vôbec nepripúšťa.

Zrejmé zatiaľ nie je, ako Ústavný súd zdôvodní, že pri registrovaných partnerstvách to podľa neho je problém a pri adopciách detí homosexuálnymi pármi nie.

Vo veci rozhodovalo celé plénum súdu pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí.

Odlišné stanovisko pripojili sudcovia Ladislav Orosz a Lajos Mészáros.

Petičné hárky s takmer 390-­tisíc podpismi odovzdali organizátori akcie prezidentovi 27. augusta. So žiadosťou o stanovisko sa Kiska na Ústavný súd obrátil o týždeň neskôr.

Na rozhodnutie o vyhlásení referenda má prezident 30 dní. V prípade podania na Ústavný súd je však lehota prerušená.

Plynúť začne opäť v deň doručenia rozhodnutia súdu prezidentovi. Odvtedy bude mať teda ešte 23 dní, aby referendum vyhlásil, prípadne zamietol.

Po vyhlásení referenda sa podľa ústavy musí uskutočniť do 90 dní.

Agentúra Focus koncom septembra zverejnila výsledky prieskumu, podľa ktorého sa na referende s väčšou pravdepodobnosťou zúčastní 45,5 percenta opýtaných. Váhavo sa vyjadrilo 28,5 percenta respondentov.

Aby bolo referendum platné, musí účasť presiahnuť 50 percent.