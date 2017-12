Štátnym sestrám chcú stanoviť základné mzdy

Odborová predáčka sestier s návrhom štátu nesúhlasí, sumy sú podľa nej nízke.

29. okt 2014 o 21:02 Ján Krempaský

Viac by chceli aj sestry v súkromných nemocniciach.

BRATISLAVA. Najmenej 652 eur v hrubom by mali zarábať sestry od budúceho roka.

Takúto výšku ich základnej mzdy navrhuje ministerstvo zdravotníctva v novom zákone, o ktorom v utorok informovalo na svojom webe.

Návrh na úpravu platov sa netýka iba sestier, ale všetkých zdravotníkov okrem lekárov. Tí si vyššie platy vybojovali už skôr štrajkom.

Ministerstvo platy plánuje upravovať len v štátnych, nie v súkromných nemocniciach.

Kedy sa návrh zákona dostane do pripomienkového konania, zatiaľ nie je jasné. Ministerstvo sa na ňom chce dohodnúť so všetkými zdravotníkmi. Dlhodobo sa mu to však nedarí so sestrami.

Aj odmeny, bez materskej

Návrh Základné mzdy farmaceut od 974 eur;

logopéd a psychológ od 853 eur;

sestra a fyzioterapeut od 652 eur;

zdravotnícky laborant a radiol. technik od 636 eur;

dentálna hygienička a asistent výživy od 628 eur;

zdravotnícky záchranár a zubný technik od 588 eur;

zdravotnícky a zubný asistent od 564 eur;

masér 539 eur;

sanitár 458 eur; Zdroj: návrh MZ SR

Návrh podľa hovorkyne ministerstva Martiny Šoltésovej určuje minimálnu výšku základnej mzdy zdravotníkov, nie ich minimálny plat. Tak je to aj pri mzdách lekárov.

Výška základnej mzdy sa určuje na základe koeficientu, ktorý sa násobí priemernou mzdou v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Na rok 2015 sa berie priemerná mzda za rok 2012, ktorá bola 805 eur.

K základnej mzde sa sestrám má ešte pripočítať odmena napríklad za nadčas a napríklad aj osobné ohodnotenie. Celkovú mzdu má zvyšovať špecializácia zdravotníkov či certifikáty na odborné činnosti.

Naopak, do odbornej praxe nemá byť započítaná napríklad materská.

Úprava platov sa má týkať aj farmaceutov, laborantov či sanitárov. Farmaceuti majú mať najvyšší koeficient a nasledujúce tri roky sa im bude zvyšovať. Najnižšie sumy čakajú sanitárov.

„Rozhodne nesúhlasíme s týmto návrhom,“ vraví odborová predáčka sestier Monika Kavecká.

Nepáči sa jej, že rieši len štátne nemocnice, nezapočítava materskú a odbory navrhovali aj vyššiu sumu základnej mzdy.

Súkromné nemocnice, v ktorých sú podľa sestier nižšie mzdy ako v štátnych, návrh ministerstva nekomentujú. Neuvádzajú ani, koľko u nich zarábajú sestry.

„Vnímam to ako diskrimináciu,“ hovorí o ministerskom návrhu sestra Elen Ondriaková z Nemocnice sv. Lukáša v Galante. Jej nemocnica patrí trnavskej župe, ktorá ju práve predáva.

Základná mzda sestier v neštátnych nemocniciach podľa nej zďaleka nedosahuje 652 eur v hrubom.

Platy by podľa nej mali byť upravené aj v neštátnych nemocniciach, lebo aj tam idú peniaze z verejného zdravotného poistenia.

Odborníci: Nie je to dobré

Paušálna úprava platov všetkým zdravotníkom bude na nich pôsobiť demotivačne, tvrdí expert na zdravotníctvo Dušan Zachar z INEKO.

Ani šikovní zdravotníci, ktorí sa snažia, podľa neho už nebudú mať veľký priestor na zvyšovanie platu.

„Zdá sa mi systémovo choré administratívne zvýšiť mzdy práve v štátnych nemocniciach, ktoré takmer všetky vytvárajú straty,“ dopĺňa lekár a právnik Peter Kováč.

Úprava platov v štátnych nemocniciach bude mať podľa neho vplyv aj na súkromné.

Najmä súkromní ambulantní lekári môžu prísť o sestry, ktoré môžu prejsť inam.