Smer zastavil 28. október ako sviatok ČSR a Štefánika

Vznik Československa 28. októbra a súčasne hold Štefánikovi oslavovať nebudeme, Smer zákon neschválil.

BRATISLAVA. SDKÚ ani po druhýkrát v parlamente neuspelo s novelou zákona o štátnych sviatkoch. Ľudovít Kaník navrhoval, aby 28. október bol štátnym sviatkom s názvom Deň úcty k dielu Milana Rastislava Štefánika – vznik samostatného československého štátu.

Vládny Smer právnu normu neschválil.

Podľa Kaníka 28. október má byť Štefánikovým sviatkom, pretože vznik Československa v roku 1918 bol jeho vrcholným dielom.

„Bez neho by Československo nevzniklo. Bez Československa by sa zas nevytvorili podmienky na vznik dnešného Slovenska. Nemali by sme dnešný štát a reč. To si treba uvedomiť spolu s kontinuitou vývoja,“ zdôraznil Kaník.

Slovensko má podľa Kaníka niektoré dejinné míľniky, ktoré krajinu vyformovali do dnešnej podoby. „Všetko sú to štátne sviatky, okrem 28. októbra,“ konštatoval.

SDKÚ-DS už raz identický návrh do parlamentu predložila, Smer-SD ho ale zamietol.