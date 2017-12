Obvinili sudcu, pre ktorého sa dostala bankomatová mafia na slobodu

Pred troma rokmi polícia rozbila bankomatový gang. Pre nečinnosť sudcu sú dostal na slobodu.

30. okt 2014 o 14:22 TASR

Pred troma rokmi polícia rozbila bankomatový gang. Pre nečinnosť sudcu sú jeho šéf a niektorí členovia na slobode.

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra vzniesla pre nečinnosť obvinenie proti sudcovi Jurajovi Mihálovi, po ktorého chybách sa v novembri 2013 a máji 2014 dostali na slobodu členovia takzvanej bankomatovej mafie vrátane údajného šéfa skupiny Jána Golisa.

Informoval o tom web televízie Markíza.

Bankomatová mafia sa stala známa tým, že pomocou luxusného auta vytrhávali bankomaty zo stien. Šéfa skupiny sa podarilo polícii zatknúť pred troma rokmi.

Sudca vlani v novembri nestihol včas poslať dokumenty potrebné na predĺženie väzby, vďaka čomu sa na slobodu dostali dvaja členova bankomatového gangu.

Juraj Mihál ich predtým síce za mreže posadil, no obvinení si podali sťažnosť. Tú mal sudca poslať kolegom na Krajský súd, ktorý sídli v tej istej budove, no nestihol to urobiť včas.

O pol roka neskôr sa na slobodu dostali ďalší muži.

„Odvolací súd konštatoval, že predseda senátu okresného súdu v prejednávanej veci konal nesústredene. Zistil prieťahy najmä v nedostatočnom organizovaní hlavného pojednávania,“ vysvetlil v máji hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak.