Súd odmietol obžalobu na exministra školstva Szigetiho

Vyšetrovateľ podľa okresného súdu porušil vyhlášku o tvorbe spisov. Prokurátor podal sťažnosť.

31. okt 2014 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Súd v piatok zmietol zo stola obžalobu na exministra školstva Lászlóa Szigetiho v kauze dotácie na opravu telocvične v obci Zemianska Olča v okrese Komárno.

„Pri tvorbe spisového materiálu boli porušené základné práva obvineného na jeho obhajobu,“ vysvetlila odmietnutie obžaloby predsedníčka senátu Okresného súdu Bratislava III.

Súd na verejnom zasadnutí rozhodoval, či prijme podanú obžalobu.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Exminister Szigeti obvinený z podvodu spochybňuje vyšetrovateľov

Sťažnosť prokurátora

Obhajcovia exministra mali viaceré výhrady k postupu pri vyšetrovaní. Súd si preto v piatok vypočul policajného vyšetrovateľa, ktorý mal na starosti poslednú fázu vyšetrovania. Po jeho výsluchu a vyhlásení rozhodnutia predsedníčka senátu vymenovala chyby.

„Vyšetrovateľ porušil vyhlášku o tvorbe spisov orgánov činných v trestnom konaní,“ povedala.

K spisu totiž chýbal obsah a jeho listy boli trikrát prečíslované. „Súd nemôže stotožniť, ktoré sú pravdivé,“ povedala sudkyňa s tým, že materiál je nekompletný.

Z ministerstva školstva totiž prišla na políciu v Komárne správa o prípade, ktorá mala deväť príloh. V spise však nie sú.

„Dodnes nevieme, čo tvorilo tieto prílohy, či hovorili v prospech alebo v neprospech obvineného. Podľa názoru súdu boli pomerne dôležité, lebo sa mali týkať dotácií, ako aj žiadostí k telocvični,“ pokračovala sudkyňa.

Podľa jej slov je tiež záhadou, prečo v organizačnom poriadku ministerstva školstva, ktorý je priložený v spise, chýba práve strana 17, ktorá hovorí o pôsobnosti orgánov na ministerstve.

Policajt na súde tvrdil, že spis dával na oboznamovanie obvinenému a obhajcom štandardným spôsobom. „Majú kompletný spisový materiál, dvakrát som im ho kopíroval,“ vravel.

Voči piatkovému verdiktu súdu podal prokurátor sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd.

„Myslím si, že nezávislé súdy príjmu spravodlivé rozhodnutie v tejto kauze,“ vyjadril sa pre médiá po rozhodnutí László Szigeti.

Dotácia 116-tisíc eur

Exministra školstva obvinili zo subvenčného podvodu vlani na jeseň. Podľa polície ako minister neoprávnene udelil dotáciu viac ako 116-tisíc eur obci Zemianska Olča, a to vraj aj napriek vedomosti, že na peniaze nemajú nárok.

Televízia Markíza vtedy informovala, že dotáciu určenú na rekonštrukciu školskej telocvične použili na prestavbu sály v budove súkromnej spoločnosti.

Szigeti bol minister školstva päť mesiacov v roku 2006 a práve v tomto období sa podľa polície dohodol so starostom obce Zemianska Olča na poskytnutí dotácie.

Starosta, ktorého tiež stíhajú, žiadal peniaze na prestavbu sály v súkromnej budove, kde mali cvičiť miestne deti. Už toto však podľa polície nebolo v poriadku.

Szigeti trvá na tom, že rezort školstva pod jeho vedením zaslal obci dotáciu pod podmienkou, že peniaze využijú výhradne na rekonštrukciu telocvične.

"Ako minister, žiaľ, nemôžem zodpovedať za to, že obec Zemianska Olča v zastúpení starostu obce nepoužila ministerstvom pridelenú dotáciu na rekonštrukciu havarijného stavu telocvične," vyhlásil 10. októbra s tým, že telocvičňa je doteraz v dezolátnom stave.

Bývalý minister tiež povedal, že splnenie podmienok na účelovo viazané peniaze na riešenie havarijných situácií školských zariadení má na starosti špecializovaný aparát na ministerstve.

"Každá jedna žiadosť prechádza niekoľkými stupňami kontroly, a to cez odbor kapitálových výdavkov a sekciu financovania a rozpočtu. Inak to nebolo ani v prípade obce Zemianska Olča, a preto odmietam akékoľvek obvinenie voči mojej osobe, že by som umožnil získať dotáciu subjektu, o ktorom som vedel, že nespĺňa podmienky na jej pridelenie," skonštatoval Szigeti.