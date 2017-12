Procházka by považoval za úspech zisk tretiny najväčších miest

Neúspechom by pre šéfa Site boli najmä prehry v Prievidzi a Martine. Komunálne voľby sú o dva týždne.

BRATISLAVA. Líder Siete Radoslav Procházka by považoval za výborný výsledok, ak by nominovaní a podporovaní kandidáti jeho strany uspeli v tretine z dvadsiatky najväčších slovenských miest.

Komunále voľby sa uskutočnia presne o dva týždne, v sobotu 15. novembra.

"Ak by sa nám navyše podarilo v krajských mestách získať aspoň niekoľko desiatok poslaneckých mandátov, bol by to mimoriadne silný základ pre naplnenie nášho hlavného cieľa v roku 2016," povedal Procházka.

Tým je zostavenie stabilnej a súdržnej vlády po budúcich parlamentných voľbách.

Za neúspech by Procházka považoval prehru kandidátov Siete v Prievidzi a Martine - Kataríny Macháčkovej a Andreja Hrnčiara, ktorí sú podpredsedami strany. "Ak by sme neuspeli ani tam, bolo by to zlyhanie," povedal.

Sieť už 18. októbra prostredníctvom svojej Rady regiónov Slovenska vyjadrila úmysel podporiť v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Levice, Michalovce, Nitra a Žilina stredopravého kandidáta, ktorý bude mať v súboji s nominantom vládnej strany či kandidátom, ktorý má podporu Smeru, najväčšie šance na úspech.

Tento dôvod uviedol aj líder Siete Radoslav Procházka v utorok 28. októbra, keď oznámil, že pôvodná kandidátka Siete v bratislavských voľbách Tatiana Kratochvílová napokon kandidovať nebude a Sieť podporí Milana Kňažka.

Vo štvrtok Procházka deklaroval, že predsedníctvo strany nabáda k podpore najsilnejšieho stredopravého kandidáta aj mestské centrá v Prešove a Košiciach.

V prípade Nitry zasa vyzval stredopravé strany na zjednotenie podpory pre kandidátku Siete Dominiku Tekeliovú.