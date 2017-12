V RTVS by Jahnátka vyšla reklama na ryby lacnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva si pre reklamu nevybralo verejnoprávne okruhy, hoci ich počúva viac ľudí.

3. nov 2014 o 20:23 Dušan Mikušovič

Dvom súkromným rádiám potom platili nelogicky.

BRATISLAVA. Aj v pondelok si mohli poslucháči rádia Best FM z Bratislavského kraja počúvnuť reklamný šot na sladkovodné ryby.

Reklamu za 180­-tisíc eur platia z eurofondov, lebo v operačnom programe Rybné hospodárstvo je časť peňazí priamo určená na „zlepšenie imidžu produktov rybného hospodárstva, akvakultúry a imidžu odvetvia rybného hospodárstva“.

Za kampaň v desiatom najpočúvanejšom rádiu v kraji ministerstvo platí dvojnásobok cenníkových cien z januára 2014. Podľa vysvetlenia Richarda Dírera z rádia totiž sumy mesiac a pol pred podpisom zmluvy zvyšovali.

Nový cenník zverejnili až trištvrte hodiny po tom, čo sa na zmluvu pýtal denník SME.

Dírer vraví, že povinnosť zverejňovať cenník nemajú a urobili to „vzhľadom na záujem investigatívnych novinárov, s cieľom transparentne preukázať cenovú politiku rádia a odôvodnenú výšku celej zákazky“.

V RTVS lacnejšie

Rádiá Počúvanosť a ceny reklamy Best FM (22-­tisíc) 400 eur

Rádio Devín (33-­tisíc) 72 eur

Rádio FM (58­-tisíc) 270 eur

Regina BA (79-­tisíc) 162 eur

Jemné (158-­tisíc) 189 eur

Slovensko (206-­tisíc) 1080 eur

FUN rádio (259-­tisíc) 1170 eur *cena najdrahšieho 60s. šotu bez zľavy, počúvanosť v Bratislavskom kraji, zdroj: Median MML–TGI, 1. a 2. štvrťrok 2014

Ak by si ministerstvo inzerciu objednalo v niektorom z rozhlasových okruhoch verejnoprávnej RTVS, mohlo za svoje peniaze získať viac.

Každý z nich je v Bratislave a okolí počúvanejší ako Best FM a na troch okruhoch – rádiu FM, rádiu Devín a bratislavskej Regine – stojí reklama menej.

Kým najdrahší šot na Best FM vyjde pred zľavou na 400 eur, na FM by to bolo o vyše sto eur lacnejšie, na Devíne by už rozdiel bol