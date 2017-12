Odvolaný manažér mal blízko ku Gašparovičovi, čelí obvineniu

Minister Pavlis tvrdí, že na prešľapy v eseročke MH Development by prišli aj sami.

5. nov 2014 o 11:56 SITA, Dušan Mikušovič

Ľudia Smeru si chcú problém nominanta Smeru riešiť sami. Pavol Paška spochybnil opozičnú schôdzu, Pavol Pavlis si verí, že by ho odhalil.(Zdroj: SME - Tibor Somogyi, Tomáš Benedivkovič)

Konateľovi však čudný biznis prechádzal celé dva roky.

BRATISLAVA. „Ladislav Košecký nie je osamelý blázon, ako to naznačujú predstavitelia Smeru,“ povedal o odvolanom konateľovi štátneho podniku MH Development opozičný poslanec Miroslav Beblavý (Sieť).

„Ide o blízkeho príbuzného rodiny Gašparovičovcov.“

Na prepojenie manažéra a rodiny bývalého prezidenta upozornil ešte v utorok Nový Čas.

Košecký robil podľa denníka stavebný dozor na vile Gašparovičovho syna na Bôriku, v roku 2011 zase vraj bol splnomocnený konať za Gašparovičovcov pri prístavbe polikliniky na Mýtnej ulici v Bratislave.

Beblavý tvrdí, že také úzke prepojenie je škandálom samo osebe. „Volá to po nezávislom vyšetrení jeho šafárenia, osobitne, keď Ivan Gašparovič sám seba označil za akoby člena Smeru.“

Košeckého trestne stíhajú

Košeckého prešľapy od vlastnej eseročky Mertimex prenajímal terénnu toyot u za 1200 eur mesačne,

u za 1200 eur mesačne, pokuty za konflikt záujmov za viac ako 12-tisíc eur zaplatil z účtu štátnej firmy,

za viac ako 12-tisíc eur zaplatil z účtu štátnej firmy, v MH Developmente našiel prácu pre syna známych ,

, ten uzatváral zmluvy s firmou, kde sedeli jeho rodičia,

terén a zeleň pre štátnu firmu upravoval ďalší človek blízky Košeckému.

Po bývalom šéfovi štátnej eseročky už idú aj policajti.

Za to, že si svoje pokuty, ktoré mu parlament vyrubil za konflikt záujmov, platil zo štátnych peňazí, ho obvinili z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Navyše, pre ďalšie obchody v MH Developmente vedú ešte jedno trestné stíhanie.

Košecký si napríklad prenajímal auto od súkromnej firmy, kde bol jediným spoločníkom. Niekoľkým ďalším spoločnostiam, ku ktorým mal blízko, zase dohadzoval zákazky na úpravu zelene a poradenské činnosti.

Na väčšinu z týchto obchodov upozornil Beblavý a minister hospodárstva Pavol Pavlis manažéra odvolal.

Pavlis v stredu povedal, že by všetky tieto prešľapy odhalili tak či tak. „Na konci roka by dozorná rada musela urobiť závierku a kontrolu, a prišlo by sa na to,“ tvrdí.

Košecký si však terénnu toyotu za 1200 eur bez DPH mesačne prenajal ešte v roku 2012, ďalšie zmluvy so svojimi firmami uzatvoril minulý rok.

Pavlis reagoval, že vtedy nebol ministrom hospodárstva. V rezorte však pôsobil ako štátny tajomník.

Schôdza nebola, NKÚ bude

Opozícia pre celú kauzu zvolala mimoriadnu schôdzu Národnej rady, ktorá však trvala len pár minút, pretože Smer zablokoval jej program.

„Je to prezentácia politických bezdomovcov, ktorí nás budú asi otravovať témami, ktoré považujem za úplne zbytočné,“ vyhlásil predseda parlamentu Pavol Paška na tlačovej konferencii, na ktorej tiež ospevoval demokratický parlamentarizmus ako výdobytok novembra 1989.

Cieľom opozície bolo vládny Smer donútiť, aby MH Development preveril Najvyšší kontrolný úrad. Pred niekoľkými dňami to totiž jeho poslanci odmietli.

Paška nakoniec NKÚ do podniku pozval. „Obrátil som sa listom na predsedu úradu, aby v rámci jeho kompetencií vykonal kontrolu.“