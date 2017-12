ÚPN má dve ponuky na nové sídlo, znova ide len o prenájom

Ministerstvo dopravy ponúklo ÚPN na podnájom budovy na Patrónke a Miletičovej ulici v Bratislave.

BRATISLAVA. Ústav pamäti národa (ÚPN), ktorý sa musí vysťahovať z hlavného sídla ministerstva dopravy na bratislavskom Námestí slobody, aktuálne zvažuje dve ponuky na nové priestory.

Opäť však ide o len o podnájom, oba priestory patria rezortu dopravy.

Jedna budova sa nachádza na Patrónke, druhá na Miletičovej ulici.

"Boli sme si to obhliadnuť, zoznamujeme sa s nimi. V utorok sa máme stretnúť so zástupcami ministerstva dopravy. Ponuku rezortu vítame, je to dobré gesto. Opäť to však nebude priestor daný natrvalo do užívania ÚPN a my sa preto budeme naďalej usilovať, aby sme dostali natrvalo vlastnú budovu, do ktorej by sme mohli presťahovať aj archív," avizoval dnes šéf ÚPN Ondrej Krajňák.

Platnosť zmluvy na užívanie súčasných priestorov na Námestí slobody vyprší 3. decembra. Kedy sa ústav bude sťahovať, je však vecou dohody s ministerstvom.

Krajňák odhaduje, že sa celá záležitosť dorieši do konca januára.

Minister ešte v septembri v parlamente povedal, že nová budova pre ÚPN v čase 25. výročia Novembra'89 by bola prejavom snahy štátu vyrovnať sa s komunistickou minulosťou.

Podľa jeho slov partnerské inštitúcie ÚPN v krajinách strednej a východnej Európy majú dôstojné štátne budovy.

"Tie svedčia o dôležitosti ich postavenia a vzťahu spoločnosti voči nim," zdôraznil.

