Štát povolil odstrel 80 vlkov, ochranári protestujú

Podľa ochranárov nemá odstrel opodstatnenie, keďže vlky nie sú pre ľudí nebezpečné a nespôsobujú veľké škody.

7. nov 2014 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo v priebehu minulého týždňa kvóty, v rámci ktorých môžu poľovníci v období medzi novembrom a prvou polovicou januára legálne odstreliť 80 vlkov dravých.

Podľa ochranárov však odstrel nemá žiadne opodstatnenie, keďže vlky nie sú pre ľudí nebezpečné a nespôsobujú im nijaké výrazné hospodárske škody.

Poľovníci navyše podľa nich pravidelne nadhodnocujú stavy týchto šeliem.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Únia sa obáva, že vybijeme vlky. V okolitých krajinách ich nestrieľajú

Čísla nesedia, upozorňujú

"Poľovníci uvádzajú vo svojej štatistike za rok 2013 stav vlkov na Slovensku na 2102 kusov," povedala pre agentúru SITA Katarína Grichová z lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

"Podľa tých istých poľovníckych zdrojov zožerie vlk denne osem kilogramov potravy. Ak by to bola pravda, vlci by museli ročne zožrať viac ako šesť miliónov kilogramov potravy."

Keďže najčastejšou potravou vlka je podľa Grichovej jeleň a v menšej miere diviak, znamenalo by to, že vlci ročne ulovia viac ako 51 000 kusov jelenej zveri.

"Keďže podľa štatistiky žilo v roku 2013 na Slovensku 62 784 kusov jelenej zveri, znamenalo by to, že za jeden a pol roka by vlci spoľahlivo zlikvidovali jeleniu zver na Slovensku," povedala.

Podľa Grichovej je pomer jeleňov a diviakov, ktoré ulovia vlci, v porovnaní s poľovníkmi zanedbateľný.

"Poľovníci a vlci si delia jeleniu zver v pomere 97 percent ku trom percentám a diviačiu zver v pomere 99,4 percenta k 0,6 percenta."

Býval chránený celoročne

Vlky podľa Grichovej nie sú nebezpečné ani pre ľudí.

"Vlky nemajú dôvod na človeka útočiť, pretože v našich lesoch majú dostatok potravy," povedala s tým, že na Slovensku nie je známy ani jeden prípad úmrtia človeka spôsobeného napadnutím vlkom.

"Na rozdiel od prípadov nepozorných strelcov, ktorým padne na Slovensku každoročne za obeť niekoľko ľudí," dodala Grichová.

Vlk má podľa ochranárov v prírode nezastupiteľné postavenie, keďže pôsobí ako sanitár. Loví totiž predovšetkým slabú zver a umožňuje prežiť kvalitnejším jedincom.

Navyše zabraňuje šíreniu epidémií, ako je napríklad mor ošípaných medzi diviakmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva na návrhy Krajských lesných úradov každoročne určuje kvóty na odstrel vlkov dravých.

Loviť je ich možné v období od prvého novembra do 15. januára. Zvyšok roka sú vlky chránené. Od roku 1995 bol vlk dravý na území Slovenska celoročne chráneným. Limitovaný odstrel povolili v roku 1999.

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie aj ministerstvo pôdohospodárstva.