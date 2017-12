Paškov koncert k Novembru nebude, hudobníci odmietli vystúpiť

Koncert k 17. novembru parlament zrušil, tvrdí, že pre spolitizovanie a možné násilie.

7. nov 2014 o 16:19 TASR, Matej Dugovič

BRATISLAVA. Za dva dni získal koncert na počesť 17. novembra v Bratislave stotisíc lajkov na Facebooku, pochvaľoval si v stredu predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru, ktorý zvolal tlačovku k tejto príležitosti.

Dva dni potom musel Paška akciu zrušiť. Stačilo, že vo štvrtok opozičné strany na Facebooku rozbehli akciu „Nenechajte Pašku zneužiť 17. november“.

Umelcov pozvaných Národnou radou vyzvali, aby „odmietli oslavy v priestoroch sponzorov Smeru (narážka na zimný štadión, kde hrá hokejový Slovan Juraja Širokého) a ľudí podozrivých z tunelovania zdravotníctva“, čo je zjavná kritika Pavla Pašku.

Štyria zo siedmich umelcov výzve vyhoveli a oznámili, že nevystúpia.

Ďurinda spomínať nebude

Kapely Vystúpenie zrušili Tublatanka;

Ine Kafe;

Polemic;

Majk Spirit. Plánovali vystúpiť Starmania.

S Vašom Patejdlom a Jánom Balážom sa SME spojiť nepodarilo.

„Maťo Ďurinda z Tublatanky bude určite spomínať, ako ozvučoval prvé mítingy,“ lákal Paška v stredu na oslavy.

Tublatanka, ktorá ešte v starej zostave v novembri 1989 pomohla s ozvučením bratislavského Námestia SNP, v novembri 2014 nezahrá.

„Som znechutený a sklamaný z vývoja krajiny po revolúcii,“ hovorí Ďurinda, ktorý v kampani v roku 2012 spolupracoval na kampani so SNS.

Politikom vyčíta nekalú privatizáciu, rozkrádanie či podvádzanie občanov. „Aj súčasná politická situácia, napätie v spoločnosti a rôzne kauzy ma hnevajú a znechucujú.“

Vystúpiť odmietol aj Vratko Rohoň z kapely Ine Kafe. „Keď ma usporiadatelia oslovili, veľmi som sa potešil, lebo akcia bola prezentovaná ako nepolitická. 17. november som prežil v Bratislave, pamätám si, keď prvý míting ozvučovala Tublatanka. Je to vec, ktorá mi ostala v srdci.“

Oslavy sa podľa Rohoňa za posledné dni spolitizovali zo všetkých strán a preto sa rozhodol nevystúpiť. „Ine Kafe nikdy nehralo na politických akciách a nikdy ani nebude. Sme na to hrdí,“ vraví spevák.

Na neúčasť umelcov vyzývali na internete Richard Sulík z SaS spolu s Igorom Matovičom z OĽaNO, Danielom Lipšicom z Novy a Alojzom Hlinom.

„Bolo by na hanbu, ak by sme oslavy 25. výročia boja za slobodu a demokraciu odovzdali bez boja niekomu, kto povedal, že si november ani nevšimol a druhému, ktorý povedal, že to bola preňho bežná udalosť, lebo vtedy kachličkoval kuchyňu,“ hovorí Matovič o premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) a Paškovi.

Obávali sa násilia

Vystúpiť odmietli aj Polemic a Majk Spirit. Organizátorom tak v pôvodnom bohatom programe zostali iba Vašo Patejdl a Ján Baláž z Elánu, s ktorými sa redakcii nepodarilo spojiť, a Starmania.

Jej manažérka tvrdí, že akcia nesúvisí so žiadnou stranou a vystúpenie na oslavách vnímajú ako poctu.

„Tých kapiel tam je dosť. Stačili by možno aj tri, aby sa nerobilo veľa zmien s pódiami,“ hovoril organizátor Ľuboš Ďurina z agentúry Kalypso krátko predtým, ako Paška celú akciu zrušil.

Zvažovali, že oslovia hudobníkov, ktorí najskôr výberom neprešli.

Paška zrušenie akcie zdôvodnil hystériou a jej spolitizovaním, vyvíjaním tlaku na umelcov politikmi, extrémistami a radikálmi.

Obával sa aj bezpečnostných rizík po internetových výzvach na násilie. „Na koncerte nebolo v pláne vystúpenie žiadneho politika, malo to byť len stretnutie mladých ľudí s kvalitnou a dobrou hudbou a spomienkou na dôležitý medzník v našej histórii,“ odkázal Paška.

Ďurinda hovorí, že keby koncert vysielala RTVS v priamom prenose, povedal by, čo si o politickom vývoji od revolúcie myslí. Nepáči sa mu, že neboli pozvaní predstavitelia revolúcie ako Ján Budaj alebo Milan Kňažko.

Agentúra Kalypso tvrdí, že koncert pripravovala zadarmo, náklady mali vykryť aj sponzori. Umelci mali od Národnej rady dostať po 1001 eur.

Pred piatimi rokmi robil parlament oslavy v Mlynskej doline, prišlo vtedy asi 4-tisíc ľudí. Koncertovali tam napríklad IMT Smile a Komajota.

Stanovisko Tublatanky Skupina Tublatanka nevystúpi 17. novembra v Bratislave na Zimnom štadióne na oslavách k 25. výročiu Nežnej revolúcie. Som veľmi rád, že revolúcia prebehla a stali sme sa slobodnými občanmi. Krivdy komunizmu treba spravodlivo potrestať a obete odškodniť. Zároveň som znechutený a sklamaný z 25-ročného vývoja našej krajiny po revolúcii v roku 1989, ktorá bola a je poznamenaná nekalou privatizáciou, rozkrádaním, tunelovaním a podvádzaním daňových poplatníkov. Všetky politické strany a ich mnohí členovia (česť výnimkám), ktorí sa dostali v porevolučných 25 rokoch do vlád a dôležitejších štátnych funkcií si dovolili páchať tieto činy a obohacovať sa na úkor občanov, žiaľ väčšina z nich zostala nepotrestaná. Aj súčasná politická situácia, napätie v spoločnosti a rôzne kauzy ma hnevajú a znechucujú. Tublatanka, ktorá pomáhala demokratizačnému procesu v Revolúcii 1989 tým, že ju ozvučovala svojou aparatúrou, sa nespreneverí ideálom tohto revolučného obdobia ako sú pravda, česť a spravodlivosť. Myslím si, že na 25. výročí osláv tejto veľkej udalosti by nemali chýbať ani jej vtedajší protagonisti Milan Kňažko, Ján Budaj a ďalší, avšak ako viem, neboli pozvaní. Tiež sa mi nepáči, že koncert, na ktorý sme boli oslovení agentúrou, nebude v priamom prenose RTVS, ako nám bolo povedané, aspoň by som mal možnosť povedať pár slov, ktoré si myslím o politickom vývoji za posledných 25 rokov. Všetci členovia nasej skupiny majú na vec rovnaký názor, a preto sa Tublatanka na oslavách 25. výročia Nežnej revolúcie nezúčastní.