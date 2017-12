Upozornil na predražené CT: Ľudia nám hovoria, že sme spravili dobrú vec

Kvôli mladým ľuďom by som veľmi chcel, aby Slovensko bolo právnym štátom, hovorí chirurg Alan Suchánek.

Kvôli mladým ľuďom by som veľmi chcel, aby Slovensko bolo

právnym štátom, hovorí chirurg Alan Suchánek

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="http://i.sme.sk/cdata/3/74/7482533/1.jpg" author="" longread-pos="full"]Chirurg Alan Suchánek. Foto: SME - Tomáš Benedikovič[/content]

Autor:

Ján Krempaský





Vplyv politiky je pri rozhodovaní o nemocnici cítiť, hovorí Alan Suchánek, člen správnej rady nemocnice Alexandera Wintera.

Mali ste strach, keď ste upozorňovali na prešľapy v piešťanskej nemocnici?

„Nemal. Keby som mal, tak by som to asi neurobil.“

Nemali ste s druhou členkou správnej rady Magdalénou Kovačovičovou nepríjemnosti preto, že ste poukázali na problémy?

„Členovia správnej rady za nemocnicu boli kritizovaní stále. Keď sme ministerstvo zdravotníctva upozornili, že obyčajná väčšina chce meniť štatút nemocnice a deje sa to protizákonne, tak sme zaznamenali prvú vyhrážku, hoci medzi riadkami.“

O akú vyhrážku išlo?

„Vedúci služobného úradu ministerstva Martin Senčák napísal, že keď budú veľké problémy a nebudeme sa vedieť dohodnúť v správnej rade, nebude ani opodstatnenie, aby nemocnica fungovala.“

Prečo ste v roku 2012 robili súťaž na CT?

„Staré dvojšpirálové CT sa veľmi často kazilo a opravy boli nákladné. Na jeseň roku 2012 bolo pokazené a nepracovalo dva až tri mesiace. Oprava starého CT mala stáť 120–tisíc euro. Na výkonoch, keďže nepracovalo, sme stratili 100–tisíc eur. Je to takmer štvrtina ceny nového CT. Ani tento argument nezavážil, aby sa kúpilo nové CT.“

Ako prebehla súťaž na CT v roku 2012?

„Aukcia bola elektronická. Podľa všetkého ju robila veľmi slušná firma Well management z Bojníc. Víťaz súťaže zvíťazil cenou milión 1,015 milióna eur s DPH.“

Zdala sa vám prvá súťaž transparentná?

„Áno, aj keď tam bol ten slovenský folklór, že ten, čo nevyhral, sa odvolával.“

Necítili ste korupciu?

„Určite nie.“

Prečo nová správna rada chcela zrušiť súťaž na nové CT?

„Inžinier Marek Brezničan povedal, že tlmočí stanovisko ministerstva. CT bolo podľa nich príliš výkonné. Doslova príliš dobré a príliš drahé. A že nemocnica nepotrebuje také výkonné a kúpi si lacnejšie. A neskôr nám bolo povedané, že on má na starosti eurofondy a pôjde to cez ne a nemocnicu to vyjde lacnejšie.“

Keď porovnáte obe obstarávania CT, v čom bol rozdiel?

„Odsúhlasovanie nového CT sa udialo cez internet. Hlasovanie bolo štyria za a dvaja proti. Bol som na dovolenke v Chorvátsku, odkiaľ som napísal vyjadrenie, že nesúhlasím. Správna rada mi povedala, že sa im vyhrážam. Ja som im napísal, že ak sa to uskutoční, budem informovať zamestnancov nemocnice aj médiá.“

To bolo kedy?

„Začiatkom septembra alebo koncom augusta tohto roku. Mňa by zaujímalo, prečo sa nezúčastnili firmy, ktoré boli v prvom výberovom konaní. To znamená priamo výrobca a distribútor Siemens a priamo výhradný dovozca Philipsu na Slovensku. Prečo sa zúčastnili len firmy, ktoré od niekoho kupujú a potom predávajú? Neviem korupciu dokázať, ale neverím tomu. Ja som sa dozvedel, kto mal stáť za firmou Medical group, ktorá napokon nemocnici CT mala dodať až následne.“

Kedy následne?

„Po odhlasovaní. Stále som mal však z toho zlý pocit. Ten rozdiel 600-tisíc je veľká suma.“

Vy ste niekedy dostali finančnú ponuku?

„Nie.“

Dozvedeli ste sa na správnej rade niekedy o záujme o nejaký predaj pre nejakú finančnú alebo lobistickú skupinu?

„Takéto informácie sme nemali. V predchádzajúcej správnej rade sme mali presné informácie o práci vedenia. V novej sme mali informácií málo o práci vedenia a správna rada zasadala len sporadicky. Žiadali sme, aby sa správna rada schádzala častejšie.“

Čiže možno sa niečo dialo, len vy ste o tom nevedeli?

„Mohlo to tak byť. Ale o jednej veci sme sa dozvedeli. Riaditeľka má podľa nariadení správnej rady možnosť voľne nakladať s peniazmi do 10-tisíc eur. Nad desaťtisíc to musela mať odsúhlasené od správnej rady. Riaditeľka Mária Domčeková spravila nákup sonografického 3D prístroja za asi 40-tisíc bez toho, aby to odsúhlasila správna rada. S pani Kovačovičovou sme to napadli. Správna rada nám povedala, keďže je splátka pod tisíc eur, tak riaditeľka kompetencie neprekročila, čo nie je pravda.“

Ďalej to neriešili?

„Nie, lebo odhlasovali, že nič neporušila.“

V čom vidíte svoju úlohu v správnej rade, keď vás tam vnímajú akoby do počtu?

„Brali sme to tak, aby sme sa dozvedeli o určitých veciach, čo prebiehajú. Možno ani tento nákup CT by sa nikdy nevyniesol na svetlo sveta, keby sme tam neboli. Dnes máme dôkazy, ktoré by sme inak nemali.“

Aká je nálada v nemocnici, tešia sa ľudia, že sa to odhalilo?

„Stretávame ľudí, ktorí nám drukujú. Tvrdia, že sme spravili dobrú vec. V stredu bol v jedálni lekársky seminár. Ja som bol na pohrebe, takže som sa nezúčastnil. Ale predsedníčka lekárskeho spolku pri našej nemocnici mala údajne príhovor, čo sa udialo. A obom sa nám poďakovala. Vraj tam bol slušný aplauz. Dostávam veľa esemesiek, telefonátov, e-mailov s podporou aj od kolegov z Bratislavy. Človeka to povzbudí.“

Je to pre vás aspoň čiastočná satisfakcia?

„Určitým spôsobom áno. Moja rodina ma v tejto veci plne podporuje a stojí za mnou. Kvôli mladým ľuďom a mojim deťom by som veľmi chcel, aby Slovenská republika bola právnym štátom. Aby moje deti a mladí ľudia nemuseli odchádzať zo Slovenska a aby patrilo medzi slušné krajiny. Aby platilo, že keď aj vysokopostavená osoba poruší zákon, tak sa môže dočkať toho, čo exprezident vo Francúzsku.“

Vy cítite, že je za rozhodovaním vo vašej nemocnici politika?

„Jednoznačne. Odvolali riaditeľa Róberta Mamrillu a povedali, že je to politické rozhodnutie. Pri každej zmene vlády sa menia správne a dozorné rady, riaditelia. Ale prečo aj na tých odborných úrovniach? Nech rozhodujú odborné faktory. Nie politické.“

Vidíte vo finančnom riadení nemocnice, že sú preferované isté finančné skupiny?

„V takej finančnej situácii, akú má naša nemocnica, keď už máte dlhy, sa musíte rozhodovať na základe toho, kto vám je ochotný predávať. Niekedy pod ekonomickým tlakom sa nedá dobre rozhodovať. Musíte brať aj to, čo je.“

Aké ste mali vzťahy s raperom Egom, ktorý bol v správnej rade?