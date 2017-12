Kde môžu byť tieto voľby zaujímavé

Niektoré súboje budú tesné, Sieť ukáže svoju silu a Smer obhajuje často aj proti spojenej pravici.

12. nov 2014 o 20:14 Veronika Prušová, Veronika Prušová, Miroslav Kern

Sú to posledné voľby pred tými parlamentnými. Smer potrebuje ukázať, že nestráca na sile, opozícia by sa zasa už mala konečne niečím pochváliť.

1. Košické referendum

Ešte donedávna to vyzeralo v Košiciach na jasné víťazstvo Richarda Rašiho (Smer). Hlasy pravice sa trieštili medzi Rudolfa Bauera (KDH, SDKÚ, Nova, SaS, SMK, KDS, OKS, DS, OĽaNO) a Alenu Bašistovú (Sieť, Most-Híd).

Po kauze predraženého piešťanského cétečka a zomknutí sa košickej pravice to už nemusí mať súčasný primátor také jednoduché. Bašistová sa vzdala v prospech Bauera, no ešte viac môže Rašiho trápiť to, že je označovaný ako človek predsedu parlamentu Pavla Pašku, spájaného s nákupom cétečka.

Ak by Smer stratil Košice, bol by to preň po prehre Vladimíra Maňku s Mariánom Kotlebom vo vlaňajších voľbách do VÚC a prehre Roberta Fica v prezidentskom súboji ďalší neúspech ich veľmi silného kandidáta.

2. Bratislava je napínavá

Tesný súboj bude zrejme v Bratislave, kde majú do záveru šancu vyhrať až traja kandidáti.

Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru) ukazuje, či vládna strana dokáže obhájiť dôležitý post v hlavnom meste, kde zvyčajne prehráva.

Pravica sa spojila za hercom a tribúnom revolúcie Milanom Kňažkom (nezávislý s podporou KDH, Siete, SDKÚ, Mosta­-Híd, Novy).

Preferencie smerom k voľbám rástli aj tretiemu Ivovi Nesrovnalovi (nezávislý).

3. SDKÚ sa stráca z mapy